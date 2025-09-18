Van egy alapelv, amihez Radenkovicék tartják magukat

A DVTK háromhetes szünetet követően – a válogatott világbajnoki selejtezős mérkőzései, illetve a Magyar Kupa fordulója miatt – újra bajnoki mérkőzést játszik. A piros-fehérek a Fizz Liga 7. fordulójának nyitómérkőzésén a 36-szoros magyar bajnok Ferencváros otthonában okoznának meglepetést, ahol 58 élvonalbeli mérkőzésen mindössze 5 győzelem, 9 döntetlen és 44 vereség az idegenbeli mérleg. A diósgyőri fanatikusokon most sem fog múlni, várhatóan ismét megtöltik a vendégszektort. Csütörtökön délelőtt derült ki, hogy az eredetileg kapott 500 tikett mellé még 300 jegyet biztosít a fővárosi klub a piros-fehér szimpatizánsoknak.

A DVTK legutóbbi tétmeccse a Hódmezővásárhely elleni kupatalálkozó volt Fotó: torokjanosphoto.hu

Nem szokványos, hogy a rangadót pénteken játsszák, valószínűleg közrejátszhat az, hogy a Fradi jövő hét csütörtökön kezdi meg Európa Liga szereplését. Geráék legutolsó bajnokijukon 1–1-s döntetlen értek el a Puskás Akadémia FC ellen, így az utolsó két bajnokin szerzett 4 pont bizakodásra ad okot Vladimir Radenkovic csapatának. A zöld-fehérek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak (Kisvárda elleni mérkőzésük maradt el, amit december 3-án pótolnak be) és csak egy vereséget szenvedtek hazai pályán a PAFC ellen, ahol 2–1-re maradtak alul. A fővárosi gárda a 2. míg a DVTK a 9. helyről várja a folytatást.

DVTK: két debütáns

A vasgyáriak a szünetben nem játszottak edzőmérkőzést. A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában múlt szombaton Hódmezővásárhelyen vívták ki a továbbjutást (1–3). A Ferencváros Szarvaskenden gólparádét rendezett (0–15), ahol igencsak felforgatott összeállításban lépett pályára. A vásárhelyi találkozón egyébként bemutatkozott a két új igazolás is, Yohan Croizet-Kollár és Aboubakar Keita is, utóbbi góllal debütált első diósgyőri fellépésén. A DVTK a következő körben a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen lép pályára az Andrássy úton, október 29-én.

– Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz az alapelvhez, hogy lépésről lépésre haladunk, napról napra, edzésről edzésre, mérkőzésről mérkőzésre gondolkodunk előre. Számomra az volt a legfontosabb az elmúlt hetekben, hogy nem csak minden edzésen, hanem az edzések minden gyakorlata során maximálisan odatették magukat a játékosok. Yohan Croizet-Kollár és Aboubakar Keita érkezésével még nagyobb lett a csapatba kerülésért vívott harc, és ennek köszönhetően tovább emelkedett az edzésen végzett munka színvonala is – jelentette ki Vladimir Radenkovic. – Nyíregyházán, majd a PAFC ellen eljött az a pillanat, amikor már nem csak egy kezdőcsapatnyi, hanem 16-18 hasonló felkészültségi szinten lévő játékos állt rendelkezésre. Ezért bátran lehetett cserélni, mert tudtam, hogy nemcsak nem csökken a mérkőzés színvonala, hanem még új energiát is hoznak a pályára a frissen beálló játékosok. A labdarúgók most is készen állnak a mérkőzésre, hogy akár kezdőként, akár csereként beállva, de kiadják magukból a maximumot. Mindenki motivált, rendben van a csapatszellem, és biztos vagyok abban, hogy péntek este mindent kiadnak magukból annak érdekében, hogy jó eredménnyel térjünk haza.

Sérülése után Bánhegyi Bogdán és Alexander Vallejo is egész héten a csapattal edzett. Ellenben még mindig hiányzik Bárdos Bence és Marco Lund, valamint Szatmári Csaba a DVTK II F4R bajnokiján lép majd pályára vasárnap. Eltiltott nincs. A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter M. – Esiti, Keita – Babos, Roguljic, Acolatse – Saponjic.