Kis híján ledobta az ,,atomot" a DVTK az Üllői úton
A piros-fehérek pontot szereztek. A DVTK a fővárosban lépett pályára.
A labdarúgó NB I, a fizz liga 7. fordulójának nyitó mérkőzését pénteken este a Ferencváros, valamint a DVTK játszotta a budapesti Groupama Arénában. A vendégeknél az utolsó pillanatokban igazolt két labdarúgó közül a hódmezővásárhelyi kupameccsen játszó A. Keita bekerült a kezdőcsapatba, így ő debütált a Diósgyőrben, bajnokin is, míg Croizet a kispadon várta a bevetést. Vladimir Radenkovic megerősítette a középpályát, tudva, ismerve, a Fradi fizikális játékát, míg a házigazdánál is csupán egy futballista, Yusuf került be az előző NB I-es meccshez képest. Ahogyan az várható volt, a fővárosiak mezőnyfölényével indult a csata, a vasgyáriaknál Acolatséra várt a feladat, hogy középcsatárként hasznosítsa a gyorsaságát. A szövetség szapulásával foglalkoztak a szurkolók, aztán görögtüzek gyúltak a ferencvárosi ultraszektorban.
A 9. percben Sentic védett nagyot (a horvát hálóőr a kapufára ütötte a Gartenmann által fejelt labdát), egyértelmű volt a fővárosiak szándéka, minél hamarabb előnybe kerülni. Ezután kevéssel a Diósgyőr is feltűnt a Ferencváros kapujának előterében, ott passzolgattak Babosék, de igazán nagy lehetőség nem adódott. A bajnoki címvédő egyik erősségére, a magas labdákra is készült a DVTK, hiszen tudvalévő, hogy több jól fejelő játékosa is van Robbie Keane együttesének. A 18. percben borsodi gólt kellett vizsgálni, érvénytelenítették, de azért jelezte, hogy a miskolciakban van, lehet veszély. Közben a vendég drukkerek is hallatták a hangjukat, több száz torokból hangzott a buzdításuk. A 26. percben Sentic újabb bravúrt mutatott be, Varga B. pörgetését, közelről. A 33. percben Acolatse tört előre egyedül, négy-öt hazai között, balra keveredett, majd élesen átlőtte a labdát a jobb oldalra. Szalai és Dibusz egymásra várt, Babos pedig 3 méterről a rövid sarokba lőtt, ez volt a diósgyőri focista 4. idei bajnoki találata, 0–1. Aztán ami a diósgyőri szektorban történt,... mindenki ,,hullámzott" a vezetésnél. A 44. percben, jobb oldali miskolci szöglet után Vallejo fejelt, Dibusz nagy védéssel kiszedte a játékszert, nagyon közel volt a nulla-kettő... A 45+3. percben Ferencváros szöglet után Acolatse indult meg, és profin élt a lehetőséggel, lefutott mindenkit, elhúzta a labdát Dibusz mellett, és a budapestiek kapujába helyezett, 0–2.
DVTK: nagy nyomás
A szünetben Keane négyet is cserélt, át is szervezte a csapatát, ami szükséges volt, az ő szempontjukból. A DVTK-nak nem kellett változtatnia, gyakorlatilag minden jól működött. Az 52. percben a diósgyőri szurkolók vetettek be pirotechnikát, és mintegy 3 percig szünetelt a játék. 76-24 százalék volt a labdabirtoklási arány a pályaválasztó javára, de mindez nem jelentkezett óriási lehetőségekben, és a 14-1-es szügletarány sem számított. A diósgyőri védelemre nagy nyomás nehezedett, viszont ebben a szituációban benne volt, hogy meg-megugrik a Diósgyőr, amire a 63. percben volt is példa. A Ferencváros edzője az ötödik emberét is lecserélte, a 68. percben Gruber 19 méterről a bal alsó sarokba küldte a játékszert, szépített a zöld-fehér gárda, 1–2.
Továbbra is a beadások voltak az FTC elsőszámú fegyvere, hogy hátha sikerül megtalálni jól valamelyik magas támadót. Közben már kettőt is frissített Radenkovic-edző, majd a hazaiak is ,,beírtak magunknak" egy lesgólt. Nagyjából már csak 15 perc volt vissza a mérkőzésből, és érett a meglepetés. Persze az Üllői úton 1 perc is soknak tud tűnni... A 80. percben Acolatse tornáztatta meg Dibuszt, akár el is dőlhetett volna... Még kettőt cserélt a Diósgyőr szakvezetője, támadott az FTC, a rendes játékidő után még 8 perc volt a ráadás. A 90+1. percben Gruber duplázott, amivel egalizált, 2–2, amire következett Saponjic fejese. A ráadásban már nem változott az állás, a DVTK egy pontot szerzett, megérdemelten. Radenkovic csapata így az addigi 6 pontjához 1-et tett hozzá pénteken este. Ezzel ideiglenesen a 9. helyen áll.
Labdarúgás: Jegyzőkönyv
Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK 2–2 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 11 769 néző. V.: Bogár (Szalai, Ország).
Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. – N. Keita, Kanichowsky – Cadu, Tóth A., Nagy B. – Yusuf, Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane.
DVTK: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Vallejo, Esiti – Babos, A. Keita, Sajbán – Acolatse. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Csere: Nagy B. helyett Gruber a 46., Kanichowsky helyett Abu Fani a 46., N. Keita helyett Makreckis a 46., Szalai G. helyett Ötvös a 46., Yusuf helyett Pesic a 65., Sajbán helyett Saponjic a 69., Babos helyett Jurek a 74., A. Keita helyett Holdampf a 83., Acolatse helyett Croizet a 83. percben.
Sárga lap: Gruber (77.), Ötvös (88.), ill. Sajbán (65.), Saponjic (75.).
Gólszerző: Gruber (68., 90+1.), ill. Babos (33.), Acolatse (45+3.).