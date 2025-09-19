Kis híján ledobta az ,,atomot" a DVTK az Üllői úton

A labdarúgó NB I, a fizz liga 7. fordulójának nyitó mérkőzését pénteken este a Ferencváros, valamint a DVTK játszotta a budapesti Groupama Arénában. A vendégeknél az utolsó pillanatokban igazolt két labdarúgó közül a hódmezővásárhelyi kupameccsen játszó A. Keita bekerült a kezdőcsapatba, így ő debütált a Diósgyőrben, bajnokin is, míg Croizet a kispadon várta a bevetést. Vladimir Radenkovic megerősítette a középpályát, tudva, ismerve, a Fradi fizikális játékát, míg a házigazdánál is csupán egy futballista, Yusuf került be az előző NB I-es meccshez képest. Ahogyan az várható volt, a fővárosiak mezőnyfölényével indult a csata, a vasgyáriaknál Acolatséra várt a feladat, hogy középcsatárként hasznosítsa a gyorsaságát. A szövetség szapulásával foglalkoztak a szurkolók, aztán görögtüzek gyúltak a ferencvárosi ultraszektorban.

A DVTK csatára, Acolatse viszi el a labdát Dibusz mellett a 45+3. percben Fotó: Nemzeti Sport

A 9. percben Sentic védett nagyot (a horvát hálóőr a kapufára ütötte a Gartenmann által fejelt labdát), egyértelmű volt a fővárosiak szándéka, minél hamarabb előnybe kerülni. Ezután kevéssel a Diósgyőr is feltűnt a Ferencváros kapujának előterében, ott passzolgattak Babosék, de igazán nagy lehetőség nem adódott. A bajnoki címvédő egyik erősségére, a magas labdákra is készült a DVTK, hiszen tudvalévő, hogy több jól fejelő játékosa is van Robbie Keane együttesének. A 18. percben borsodi gólt kellett vizsgálni, érvénytelenítették, de azért jelezte, hogy a miskolciakban van, lehet veszély. Közben a vendég drukkerek is hallatták a hangjukat, több száz torokból hangzott a buzdításuk. A 26. percben Sentic újabb bravúrt mutatott be, Varga B. pörgetését, közelről. A 33. percben Acolatse tört előre egyedül, négy-öt hazai között, balra keveredett, majd élesen átlőtte a labdát a jobb oldalra. Szalai és Dibusz egymásra várt, Babos pedig 3 méterről a rövid sarokba lőtt, ez volt a diósgyőri focista 4. idei bajnoki találata, 0–1. Aztán ami a diósgyőri szektorban történt,... mindenki ,,hullámzott" a vezetésnél. A 44. percben, jobb oldali miskolci szöglet után Vallejo fejelt, Dibusz nagy védéssel kiszedte a játékszert, nagyon közel volt a nulla-kettő... A 45+3. percben Ferencváros szöglet után Acolatse indult meg, és profin élt a lehetőséggel, lefutott mindenkit, elhúzta a labdát Dibusz mellett, és a budapestiek kapujába helyezett, 0–2.