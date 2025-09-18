Megtelt, kértek, még kaptak – igencsak komoly hangulat várható az Üllőin

Mindkét együttes továbbjutott a Magyar Kupában, mindkét együttes ,,fújhatott" egy kicsit a legutóbbi bajnoki összecsapás óta a válogatott szünetben. Péntek este jön a Ferencváros-DVTK rangadó fizz liga aktuális körében a fővárosi Groupama Arénában. A két csapatot négy pont választja el egymástól a táblázaton, igaz, a házigazda zöld-fehér alakulat egy meccsel kevesebbet játszott (5), ellentétben a Diósgyőrrel (6). Lehet majd a játék igazából bármilyen (na, azért annyira gyenge nem), biztos, hogy zengeni fog a budapesti gárda létesítménye a szurkolók hangorkánjától. Merthogy Fradi ultrák is jobban odateszik magukat, ha olyan rivális tábor érkezik hozzájuk, amellyel lehet verbálisan csatázni, nem csupán lézeng egy-két (tucat) vendégszurkoló. Nos, most egy ilyen vendég lesz, a Diósgyőr-ultrák ,,személyében".

A DVTK játékosai komolyan felkészültek a Ferencváros elleni rangadóra Fotó: DVTK

DVTK: meghallgatott kérés

A DVTK azt alábbiakról adott tájékoztatást csütörtökön délelőtt: ,,Az előzetes várakozásoknak megfelelően már két nappal a kezdősípszó előtt elfogytak a vendégszektorba szóló belépők a péntek este 20 órakor kezdődő Ferencváros - Diósgyőr rangadóra. A DVTK klubvezetése kérte a hazai klubot, hogy nyissanak meg további helyeket a vendégszurkolók számára, amely kérésnek az FTC sportszerűen eleget tett, így további 300 darab belépőjegy kerül értékesítésre a DVTK szurkolói részére." A borsodi klub szimpatizánsai számára előzetesen 500 tikett volt elérhető, amely így +300-zal 800-ra ment fel, vagyis ennyi diósgyőri szurkoló lehet jelen a vendégszektorban pénteken este.