Itthon továbbra sem megy – a szokásos eredmény született - fotókkal!
Két piros-fehér együttes harcolt egymással szombaton. A DVTK ellenfele a DVSC volt.
Fotó: Fotó: Takács József
A labdarúgó NB I, a fizz liga 8. fordulójában szombaton késő délután hazai pályán játszott a DVTK. Vladimir Radenkovic vezetőedző csapatának ellenfele az egyik keleti rivális, a Debreceni VSC volt. A két alakulatot a kezdés előtt 6 pont választotta el egymástól, hiszen amíg a hazaiak 7 egységgel rendelkeztek a nyitó sípszó elhangzását megelőzően, addig a hajdúságiak 13-mal (akik ebből tízet házon kívül gyűjtöttek be). Vagyis közelíthetett volna egyik riválisához a Diósgyőr, amelynél több változás is volt a kezdő tizenegyet illetően a legutóbbi, Ferencváros elleni mérkőzéshez képest, sérülés miatt például Esitire és Keitára egyáltalán nem számíthatott a szakvezetés. A cseresorba a hónapokkal ezelőtti sérülését követően viszont először került be Szatmári, aki mostanság a tartalék csapatban igyekezett felépíteni magát.
DVTK-DVSC mérkőzés MiskolconFotók: Takács József
DVTK: jó Sentic
Már a 3. percben helyzet adódott a DVTK előtt, bal oldali szöglet után Vallejo elé került a labda, aki 9 méterről, középről fölé durrantott. Aztán a két, egyébként barátságban lévő szurkolótábor kérdezz-felelek formában szapulta a szövetséget, míg az 5. percben Bermejo tornáztatta meg a borsodiak portását. Minekután a DVSC is akart futballozni, fel-fellazult a védelmük, ezekből lövőhelyzet volt Roguljic és Acolatse előtt is, de nem született meg a vezetés. De a debreceni sem, amikor Bermejo éles beívelése után Sentic paskolta ki a labdát a léc alól. Nem sokkal ezt követően megint a miskolciak horvát hálóőre volt munkában. Élénk volt tehát az összecsapás, és a lelátói hangulat is. Aztán következett egy viszonylag nyugalmasabb szakasz, amiben a két 16-os között zajlott a játék, mígnem a bemozduló Babos nem túl erős lökettel kínálta meg Vargát. Két sárga kártyát gyorsan begyűjtött a Diósgyőr, a Loki labdabirtoklásban jobb volt (35-65 százalék). A játékrész hajrájában a DVTK beszorította a DVSC-t, de az utolsó momentum a szünetig Kocsis kapufája volt.
A pihenőben a hazai tréner módosított, az egyik szélső fiatalt, Demetert a másik fiatal szélső, Szakos váltotta, ami azt is jelentette, hogy Gera átment a másik oldalra. A 46. percben Kocsis az alapvonal közeléből gurított vissza, Dzsudzsák a tizenhatos vonaláról lőtt, Sentic vetődve védett. Utána is jöttek lehetőségek, nyílt volt a csata, viszont ekkor megint a Debrecen nyomása alatt volt a házigazda. Továbbra is a küzdelem dominált, mindkét csapat ment a győzelemért, de nagyon úgy tűnt, hogy egyetlen gólt dönthet ezen este. A kaput eltaláló lövésekben 5-1 volt a hajdúságiaknak, amely nagyon döntésre akarta vinni a dolgot, többek között ezért is cserélt edzőjük. Bejött Holdampf is, Acolatse helyett a hajrában, ami annyit jelentett, hogy vélhetően az egy pont is jó, még ha a három jobb is lenne. Három korábbi hazai összecsapását, három döntetlent követően ismét ikszelt a Diósgyőr, így a két gárda között maradt a 6 pont a tabellán. Viszont pozitívum, hogy ötödik meccsén maradt veretlen a vasgyári klub.
Labdarúgás: jegyzőkönyv
Diósgyőri VTK – Debreceni VSC 0–0
Diósgyőri stadion, 6279 néző. V.: Csonka (Buzás, Garai).
DVTK: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Bényei, Valleyo – Babos, Roguljic, Acolatse – Saponjic. Vezetőedző: Vladimir Radenkovic.
Debrecen: Varga – Dacosta, Lang, Mejías, Guerrero – Szűcs, Youga – Kocsis Dzsudzsák, Bermejo – Bárány. Vezetőedző: Sergio Navarro.
Csere: Demeter helyett Szakos a 46., Saponjic helyett Sajbán az 56., Roguljic helyett Croizet-Kollár az 56., Bermejo helyett Szuhodovszki a 64., Kocsis helyett Komáromi a 77., Guerrero helyett Vajda a 77., Gera helyett Bokros a 78., Acolatse helyett Holdampf a 84., Dacosta helyett Szécsi a 89. percben.
Sárga lap: Saponjic (32.), Demeter (34.), ill. Bermejo (40.).
