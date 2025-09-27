Itthon továbbra sem megy – a szokásos eredmény született - fotókkal!

DVTK: jó Sentic

Már a 3. percben helyzet adódott a DVTK előtt, bal oldali szöglet után Vallejo elé került a labda, aki 9 méterről, középről fölé durrantott. Aztán a két, egyébként barátságban lévő szurkolótábor kérdezz-felelek formában szapulta a szövetséget, míg az 5. percben Bermejo tornáztatta meg a borsodiak portását. Minekután a DVSC is akart futballozni, fel-fellazult a védelmük, ezekből lövőhelyzet volt Roguljic és Acolatse előtt is, de nem született meg a vezetés. De a debreceni sem, amikor Bermejo éles beívelése után Sentic paskolta ki a labdát a léc alól. Nem sokkal ezt követően megint a miskolciak horvát hálóőre volt munkában. Élénk volt tehát az összecsapás, és a lelátói hangulat is. Aztán következett egy viszonylag nyugalmasabb szakasz, amiben a két 16-os között zajlott a játék, mígnem a bemozduló Babos nem túl erős lökettel kínálta meg Vargát. Két sárga kártyát gyorsan begyűjtött a Diósgyőr, a Loki labdabirtoklásban jobb volt (35-65 százalék). A játékrész hajrájában a DVTK beszorította a DVSC-t, de az utolsó momentum a szünetig Kocsis kapufája volt.

A pihenőben a hazai tréner módosított, az egyik szélső fiatalt, Demetert a másik fiatal szélső, Szakos váltotta, ami azt is jelentette, hogy Gera átment a másik oldalra. A 46. percben Kocsis az alapvonal közeléből gurított vissza, Dzsudzsák a tizenhatos vonaláról lőtt, Sentic vetődve védett. Utána is jöttek lehetőségek, nyílt volt a csata, viszont ekkor megint a Debrecen nyomása alatt volt a házigazda. Továbbra is a küzdelem dominált, mindkét csapat ment a győzelemért, de nagyon úgy tűnt, hogy egyetlen gólt dönthet ezen este. A kaput eltaláló lövésekben 5-1 volt a hajdúságiaknak, amely nagyon döntésre akarta vinni a dolgot, többek között ezért is cserélt edzőjük. Bejött Holdampf is, Acolatse helyett a hajrában, ami annyit jelentett, hogy vélhetően az egy pont is jó, még ha a három jobb is lenne. Három korábbi hazai összecsapását, három döntetlent követően ismét ikszelt a Diósgyőr, így a két gárda között maradt a 6 pont a tabellán. Viszont pozitívum, hogy ötödik meccsén maradt veretlen a vasgyári klub.