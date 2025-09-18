3 órája
Amikor fantasztikus játékkal elpáholta a Diósgyőr a Fradit
Mérkőzés a bajnoki szünet után. A DVTK pénteken az Üllői úton játszik.
Fotó: Fotó: NS-archív
A legnagyobb hazai oroszlánbarlangban, a Ferencváros Üllői úti otthonában lép pályára a DVTK labdarúgó csapata az NB I mostani fordulójában. A fővárosi zöld-fehérek elleni összecsapás pénteken 20 órától veszi kezdetét, és biztos, hogy nem csupán a házigazda ultrák, hanem a vendég szimpatizánsok is ki fognak tenni magukért a számukra fenntartott szektorban. Ami azt jelenti, hogy 10 000-nél nagyobb nézőszám várható.
A statisztika azt mutatja, hogy a piros-fehérek nem győzni járnak az FTC-hez, az eddigi 58, Budapesten megrendezett meccs közül mindössze 5-öt tudtak megnyerni a vasgyáriak, 9 végződött döntetlennek, míg 44 alkalommal a Ferencváros nyert. Az öt közül sokak számára a legemlékezetesebb a közel 27 évvel ezelőtt, 1998. október 24-én, 10 246 néző előtt megrendezett FTC – Diósgyőri FC összecsapás, amelyet ,,őrült" körülmények között a miskolciak hoztak 4-3-ra. A Diósgyőrben Kulcsár Sándor két gólt szerzett, de betalált Egressy Gábor, valamint Szabó Tibor is. Még most is libabőrös érzés átélni az akkori pillanatokat!
A két csapat összeállítása az alábbi volt:
FTC: Udvarácz – Telek, Kriston (Simon), Vámosi (Jagodics), Mátyus – Nyilas, Schultz, Kovács B. (Vincze O.), Nagy N. – Bükszegi, Szabics. Edző: Nyilasi Tibor.
DFC: Nota – Téger, Szmiljanics, Kuttor, Kovács T. – Túróczi (Babos), Kiser, Szabó T. (Kákóczki), Buzás – Kulcsár (Szabados), Egressy. Edző: Tornyi Barnabás.
