szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

21°
+21
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csata

3 órája

Amikor fantasztikus játékkal elpáholta a Diósgyőr a Fradit

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#labdarúgás

Mérkőzés a bajnoki szünet után. A DVTK pénteken az Üllői úton játszik.

Amikor fantasztikus játékkal elpáholta a Diósgyőr a Fradit

Fotó: Fotó: NS-archív

A legnagyobb hazai oroszlánbarlangban, a Ferencváros Üllői úti otthonában lép pályára a DVTK labdarúgó csapata az NB I mostani fordulójában. A fővárosi zöld-fehérek elleni összecsapás pénteken 20 órától veszi kezdetét, és biztos, hogy nem csupán a házigazda ultrák, hanem a vendég szimpatizánsok is ki fognak tenni magukért a számukra fenntartott szektorban. Ami azt jelenti, hogy 10 000-nél nagyobb nézőszám várható. 

DVTK
Az Észak-Magyarország beszámolója az akkori meccsről. A DVTK most akár ismételhet is... Fotó: ÉM

A statisztika azt mutatja, hogy a piros-fehérek nem győzni járnak az FTC-hez, az eddigi 58, Budapesten megrendezett meccs közül mindössze 5-öt tudtak megnyerni a vasgyáriak, 9 végződött döntetlennek, míg 44 alkalommal a Ferencváros nyert. Az öt közül sokak számára a legemlékezetesebb a közel 27 évvel ezelőtt, 1998. október 24-én, 10 246 néző előtt megrendezett FTC – Diósgyőri FC összecsapás, amelyet ,,őrült" körülmények között a miskolciak hoztak 4-3-ra. A Diósgyőrben Kulcsár Sándor két gólt szerzett, de betalált Egressy Gábor, valamint Szabó Tibor is. Még most is libabőrös érzés átélni az akkori pillanatokat!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A két csapat összeállítása az alábbi volt: 

FTC: Udvarácz – Telek, Kriston (Simon), Vámosi (Jagodics), Mátyus – Nyilas, Schultz, Kovács B. (Vincze O.), Nagy N. – Bükszegi, Szabics. Edző: Nyilasi Tibor.

DFC: Nota – Téger, Szmiljanics, Kuttor, Kovács T. – Túróczi (Babos), Kiser, Szabó T. (Kákóczki), Buzás – Kulcsár (Szabados), Egressy. Edző: Tornyi Barnabás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu