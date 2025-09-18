Amikor fantasztikus játékkal elpáholta a Diósgyőr a Fradit

A legnagyobb hazai oroszlánbarlangban, a Ferencváros Üllői úti otthonában lép pályára a DVTK labdarúgó csapata az NB I mostani fordulójában. A fővárosi zöld-fehérek elleni összecsapás pénteken 20 órától veszi kezdetét, és biztos, hogy nem csupán a házigazda ultrák, hanem a vendég szimpatizánsok is ki fognak tenni magukért a számukra fenntartott szektorban. Ami azt jelenti, hogy 10 000-nél nagyobb nézőszám várható.

Az Észak-Magyarország beszámolója az akkori meccsről. A DVTK most akár ismételhet is... Fotó: ÉM

A statisztika azt mutatja, hogy a piros-fehérek nem győzni járnak az FTC-hez, az eddigi 58, Budapesten megrendezett meccs közül mindössze 5-öt tudtak megnyerni a vasgyáriak, 9 végződött döntetlennek, míg 44 alkalommal a Ferencváros nyert. Az öt közül sokak számára a legemlékezetesebb a közel 27 évvel ezelőtt, 1998. október 24-én, 10 246 néző előtt megrendezett FTC – Diósgyőri FC összecsapás, amelyet ,,őrült" körülmények között a miskolciak hoztak 4-3-ra. A Diósgyőrben Kulcsár Sándor két gólt szerzett, de betalált Egressy Gábor, valamint Szabó Tibor is. Még most is libabőrös érzés átélni az akkori pillanatokat!

