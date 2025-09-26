15 perce
Újabb keleti ,,skalp" a célkeresztben
Újra hazai pályán. A DVTK a Debrecen csapatát látja vendégül.
Fotó: DVTK
A labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában a Diósgyőri VTK labdarúgó csapata szombaton 17.30-tól az Andrássy úton fogadja a Debreceni VSC csapatát. A DVTK az előző fordulóban a hosszabbításban két pontot hullajtott el az Üllői úton. A piros-fehérek 2–2-s döntetlent értek el a Groupama Arénában a Ferencváros ellen úgy, hogy 2–0-ra vezettek Geráék. A diósgyőriek előbb Babos találatának – aki a 7. forduló alatt, már a negyedik gólját szerezte – majd Acolatse egész pályás szólógóljának örülhettek, valamint a 700 fős miskolci tábor a helyszínen. Azonban ezt az előnyt nem sikerült megőriznie a vasgyáriaknak a címvédő otthonában, Gruber találatai révén pontot mentettek a zöld-fehérek. A DVTK ezzel már négy mérkőzés óta veretlen (három döntetlen, egy győzelem), azonban az első hazai siker még várat magára. A piros-fehérek eddig háromszor léptek pályára saját környezetükben és mindhárom összecsapást döntetlen eredménnyel zárták: a Kolorcity Kazincbarcika SC és Zalaegerszegi TE ellen 2–2-t, míg a Puskás Akadémia FC ellen 1–1-t értek el. A Diósgyőr közel egy hónap után játszhat újra hazai pályán, ugyanis az ezt megelőző Andrássy úti csata az augusztus 30-i, felcsútiak elleni összecsapás volt.
A DVTK a tabella 9., míg a DVSC a 2. helyéről várja a mérkőzést. A hazai élvonalbeli statisztika a hajdúságiak ellen kiegyenlített: 11 borsodi győzelem mellett, 7 döntetlen és 12 vereség született az eddigi keleti rangadókon. A két szurkolótábor az elmúlt években jó viszonyt, barátságot ápol egymással, vélhetően 400-500 Loki-drukker érkezésre lehet számítani. A DVTK egyre inkább összekovácsolódik, amit a játék képe is mutat. Vladimir Radenkovic legénysége egyre biztató játékkal lepi meg a közönséget. A kapuban Sentic hétről-hétre a forduló legnagyobb védéseivel hálálja meg a bizalmat, a védelem is jó teljesítményt nyújtott legutóbb a fővárosban – Varga nem tudott betalálni – a zöld-fehérek csak átlövésből tudtak gólokat szerezni, Acolatse középcsatárnak való szerepeltetése pedig nem először jött be.
DVTK: pozitív irányba
Vladimir Radenkovic a DVTK vezetőedzője a mérkőzés előtt így nyilatkozott: – Az első három fordulóhoz képest egyre jobb a csapat, és ha a hódmezővásárhelyi továbbjutást is idevesszük a Magyar Kupában, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy pozitív irányba tartunk. Legutóbb az Üllői úton végül néhány percen múlt csak a győzelmünk, mert működött a taktikánk, stabil védekezésből vezettünk gyors támadásokat. Döntőnek bizonyult, hogy a kollégám milyen cserékkel tudott frissíteni a második félidőben, de számunkra az a legnagyobb tanulság, hogy kihagyás nélkül kell koncentrálni, és akkor meg fogjuk nyerni az ilyen mérkőzéseket. Sokat jelentett számunkra, hogy a szurkolótáborunk végig mögöttünk állt, értékelték, hogy küzdöttünk, és kiadtunk magunkból mindent. A meccs után mindig nagyszerű érzés, amikor elismerik az erőfeszítéseinket. Szombaton egy olyan csapat ellen játszunk, ahol látszik a szakmai stáb munkájának a nyoma. Azon edzők munkássága tetszik leginkább nekem, akik felmérik, hogy milyen játékosok állnak rendelkezésre, majd megtalálják, hogy milyen feladattal érdemes megbízni őket annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák, és ehhez találják ki a játékstílust. A DVSC jól szervezetten húzza meg a védővonalat időnként a saját kapuja előterében, máskor a pálya közepén, és ezenkívül nincsenek nagy távolságok hosszában a sorok és széltében a játékosok között. A szombati ellenfelünk nagyon gyorsan megy át védekezésből támadásba, ezért részünkről a labda birtokában is nagy odafigyelésre lesz szükség, hogy felkészüljünk egy esetleges labdavesztést követő kontrára. Ezen kívül pedig türelmesen kell játszani, mert az előbb említett zárt védekezést csak így lehet feltörni.
A DVTK-ban a múlt heti mérkőzést kihagyó Megyeri Gábor ismét edzésbe állt, Holdampf Gergő viszont egész héten hiányzott. Bárdos Bence és Marco Lund továbbra sem bevethető, ellenben Szatmári Csaba múlt vasárnap végigjátszotta a DVTK II F4R bajnokiját.
Amennyiben a két-piros fehér klub találkozójából a Diósgyőr kerül ki győztesen, akkor egy újabb ,,keleti skalpot" szerez, miután a Nyíregyháza Spartacus már kétvállra fektette nemrégiben.
A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Vallejo, Esiti – Babos, Keita, Sajbán – Acolatse.