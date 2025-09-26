Újabb keleti ,,skalp" a célkeresztben

A labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában a Diósgyőri VTK labdarúgó csapata szombaton 17.30-tól az Andrássy úton fogadja a Debreceni VSC csapatát. A DVTK az előző fordulóban a hosszabbításban két pontot hullajtott el az Üllői úton. A piros-fehérek 2–2-s döntetlent értek el a Groupama Arénában a Ferencváros ellen úgy, hogy 2–0-ra vezettek Geráék. A diósgyőriek előbb Babos találatának – aki a 7. forduló alatt, már a negyedik gólját szerezte – majd Acolatse egész pályás szólógóljának örülhettek, valamint a 700 fős miskolci tábor a helyszínen. Azonban ezt az előnyt nem sikerült megőriznie a vasgyáriaknak a címvédő otthonában, Gruber találatai révén pontot mentettek a zöld-fehérek. A DVTK ezzel már négy mérkőzés óta veretlen (három döntetlen, egy győzelem), azonban az első hazai siker még várat magára. A piros-fehérek eddig háromszor léptek pályára saját környezetükben és mindhárom összecsapást döntetlen eredménnyel zárták: a Kolorcity Kazincbarcika SC és Zalaegerszegi TE ellen 2–2-t, míg a Puskás Akadémia FC ellen 1–1-t értek el. A Diósgyőr közel egy hónap után játszhat újra hazai pályán, ugyanis az ezt megelőző Andrássy úti csata az augusztus 30-i, felcsútiak elleni összecsapás volt.

A DVTK támadója, Acolatse szépségdíjas gólt szerzett az Üllői úton. Fotó: DVTK

A DVTK a tabella 9., míg a DVSC a 2. helyéről várja a mérkőzést. A hazai élvonalbeli statisztika a hajdúságiak ellen kiegyenlített: 11 borsodi győzelem mellett, 7 döntetlen és 12 vereség született az eddigi keleti rangadókon. A két szurkolótábor az elmúlt években jó viszonyt, barátságot ápol egymással, vélhetően 400-500 Loki-drukker érkezésre lehet számítani. A DVTK egyre inkább összekovácsolódik, amit a játék képe is mutat. Vladimir Radenkovic legénysége egyre biztató játékkal lepi meg a közönséget. A kapuban Sentic hétről-hétre a forduló legnagyobb védéseivel hálálja meg a bizalmat, a védelem is jó teljesítményt nyújtott legutóbb a fővárosban – Varga nem tudott betalálni – a zöld-fehérek csak átlövésből tudtak gólokat szerezni, Acolatse középcsatárnak való szerepeltetése pedig nem először jött be.