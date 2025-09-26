szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hajrá!

15 perce

Újabb keleti ,,skalp" a célkeresztben

Címkék#Diósgyőri VTK#megyei foci#Debreceni VSC

Újra hazai pályán. A DVTK a Debrecen csapatát látja vendégül.

Újabb keleti ,,skalp" a célkeresztben

Fotó: DVTK

A labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában a Diósgyőri VTK labdarúgó csapata szombaton 17.30-tól az Andrássy úton fogadja a Debreceni VSC csapatát. A DVTK az előző fordulóban a hosszabbításban két pontot hullajtott el az Üllői úton. A piros-fehérek 2–2-s döntetlent értek el a Groupama Arénában a Ferencváros ellen úgy, hogy 2–0-ra vezettek Geráék. A diósgyőriek előbb Babos találatának – aki a 7. forduló alatt, már a negyedik gólját szerezte – majd Acolatse egész pályás szólógóljának örülhettek, valamint a 700 fős miskolci tábor a helyszínen. Azonban ezt az előnyt nem sikerült megőriznie a vasgyáriaknak a címvédő otthonában, Gruber találatai révén pontot mentettek a zöld-fehérek. A DVTK ezzel már négy mérkőzés óta veretlen (három döntetlen, egy győzelem), azonban az első hazai siker még várat magára. A piros-fehérek eddig háromszor léptek pályára saját környezetükben és mindhárom összecsapást döntetlen eredménnyel zárták: a Kolorcity Kazincbarcika SC és Zalaegerszegi TE ellen 2–2-t, míg a Puskás Akadémia FC ellen 1–1-t értek el. A Diósgyőr közel egy hónap után játszhat újra hazai pályán, ugyanis az ezt megelőző Andrássy úti csata az augusztus 30-i, felcsútiak elleni összecsapás volt.

DVTK
A DVTK támadója, Acolatse szépségdíjas gólt szerzett az Üllői úton. Fotó: DVTK

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!


A DVTK a tabella 9., míg a DVSC a 2. helyéről várja a mérkőzést. A hazai élvonalbeli statisztika a hajdúságiak ellen kiegyenlített: 11 borsodi győzelem mellett, 7 döntetlen és 12 vereség született az eddigi keleti rangadókon. A két szurkolótábor az elmúlt években jó viszonyt, barátságot ápol egymással, vélhetően 400-500 Loki-drukker érkezésre lehet számítani. A DVTK egyre inkább összekovácsolódik, amit a játék képe is mutat. Vladimir Radenkovic legénysége egyre biztató játékkal lepi meg a közönséget. A kapuban Sentic hétről-hétre a forduló legnagyobb védéseivel hálálja meg a bizalmat, a védelem is jó teljesítményt nyújtott legutóbb a fővárosban – Varga nem tudott betalálni – a zöld-fehérek csak átlövésből tudtak gólokat szerezni, Acolatse középcsatárnak való szerepeltetése pedig nem először jött be.

DVTK: pozitív irányba

Vladimir Radenkovic a DVTK vezetőedzője a mérkőzés előtt így nyilatkozott: – Az első három fordulóhoz képest egyre jobb a csapat, és ha a hódmezővásárhelyi továbbjutást is idevesszük a Magyar Kupában, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy pozitív irányba tartunk. Legutóbb az Üllői úton végül néhány percen múlt csak a győzelmünk, mert működött a taktikánk, stabil védekezésből vezettünk gyors támadásokat. Döntőnek bizonyult, hogy a kollégám milyen cserékkel tudott frissíteni a második félidőben, de számunkra az a legnagyobb tanulság, hogy kihagyás nélkül kell koncentrálni, és akkor meg fogjuk nyerni az ilyen mérkőzéseket. Sokat jelentett számunkra, hogy a szurkolótáborunk végig mögöttünk állt, értékelték, hogy küzdöttünk, és kiadtunk magunkból mindent. A meccs után mindig nagyszerű érzés, amikor elismerik az erőfeszítéseinket. Szombaton egy olyan csapat ellen játszunk, ahol látszik a szakmai stáb munkájának a nyoma. Azon edzők munkássága tetszik leginkább nekem, akik felmérik, hogy milyen játékosok állnak rendelkezésre, majd megtalálják, hogy milyen feladattal érdemes megbízni őket annak érdekében, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák, és ehhez találják ki a játékstílust. A DVSC jól szervezetten húzza meg a védővonalat időnként a saját kapuja előterében, máskor a pálya közepén, és ezenkívül nincsenek nagy távolságok hosszában a sorok és széltében a játékosok között. A szombati ellenfelünk nagyon gyorsan megy át védekezésből támadásba, ezért részünkről a labda birtokában is nagy odafigyelésre lesz szükség, hogy felkészüljünk egy esetleges labdavesztést követő kontrára. Ezen kívül pedig türelmesen kell játszani, mert az előbb említett zárt védekezést csak így lehet feltörni.
A DVTK-ban a múlt heti mérkőzést kihagyó Megyeri Gábor ismét edzésbe állt, Holdampf Gergő viszont egész héten hiányzott. Bárdos Bence és Marco Lund továbbra sem bevethető, ellenben Szatmári Csaba múlt vasárnap végigjátszotta a DVTK II F4R bajnokiját.
Amennyiben a két-piros fehér klub találkozójából a Diósgyőr kerül ki győztesen, akkor egy újabb ,,keleti skalpot" szerez, miután a Nyíregyháza Spartacus már kétvállra fektette nemrégiben.
A várható kezdőcsapat: Sentic – Gera, Kecskés, Tamás M., Demeter – Vallejo, Esiti – Babos, Keita, Sajbán – Acolatse.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu