Botrányos körülmények között távozó játékos jön a DVTK-ba? Nagyon súlyos, amit a klubjának üzent

Hírek szerint Aboubakar Keita iránt érdeklődik a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata. A Nyíregyháza Spartacus elefántcsontparti középpályása nem utazott el a vasárnapi Győr elleni találkozóra, ahol a Szpari 1–0-s vereséget szenvedett el.

Fotó: Bozsó Katalin

A DVTK az átigazolási szezon végén erősítene

A 27 esztendős labdarúgó megszegte a munkaszerződésben foglalt kötelezettségét, így a szabolcsi klub hivatalos oldalán tette közé, hogy jogi lépéseket tesz az ügy érdekében. A klub hivatalos közleményében kiderül, hogy Aboubakar Keita és menedzsere már a közelmúltban kezdeményezte a munkaszerződésének felbontását, hogy ingyen távozhasson a klubtól. Aboubakar Keitát a nyíregyházi klubhoz 2026.06.30-ig szerződés köti.

Aboubaker Keita Instagram oldalán az reagálva az ügyre alábbiakat tette közé: