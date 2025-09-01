szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

27°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átigazolás

3 órája

Botrányos körülmények között távozó játékos jön a DVTK-ba? Nagyon súlyos, amit a klubjának üzent

Címkék#Diósgyőri VTK#Aboubakar Keita#labdarúgás

Szerda éjfélig tart az átigazolás szezon. A DVTK az ősi riválistól igazolna.

Boon.hu

Hírek szerint Aboubakar Keita iránt érdeklődik a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata. A Nyíregyháza Spartacus elefántcsontparti középpályása nem utazott el a vasárnapi Győr elleni találkozóra, ahol a Szpari 1–0-s vereséget szenvedett el.

DVTK
A DVTK érdeklődik Aboubakar Keita iránt. 
Fotó: Bozsó Katalin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A DVTK az átigazolási szezon végén erősítene

 A 27 esztendős labdarúgó megszegte a munkaszerződésben foglalt kötelezettségét, így a szabolcsi klub hivatalos oldalán tette közé, hogy jogi lépéseket tesz az ügy érdekében. A klub hivatalos közleményében kiderül, hogy Aboubakar Keita és menedzsere már a közelmúltban kezdeményezte a munkaszerződésének felbontását, hogy ingyen távozhasson a klubtól. Aboubakar Keitát a nyíregyházi klubhoz 2026.06.30-ig szerződés köti.

Aboubaker Keita Instagram oldalán az reagálva az ügyre alábbiakat tette közé:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu