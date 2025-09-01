3 órája
Botrányos körülmények között távozó játékos jön a DVTK-ba? Nagyon súlyos, amit a klubjának üzent
Szerda éjfélig tart az átigazolás szezon. A DVTK az ősi riválistól igazolna.
Hírek szerint Aboubakar Keita iránt érdeklődik a DVTK élvonalbeli labdarúgó csapata. A Nyíregyháza Spartacus elefántcsontparti középpályása nem utazott el a vasárnapi Győr elleni találkozóra, ahol a Szpari 1–0-s vereséget szenvedett el.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A DVTK az átigazolási szezon végén erősítene
A 27 esztendős labdarúgó megszegte a munkaszerződésben foglalt kötelezettségét, így a szabolcsi klub hivatalos oldalán tette közé, hogy jogi lépéseket tesz az ügy érdekében. A klub hivatalos közleményében kiderül, hogy Aboubakar Keita és menedzsere már a közelmúltban kezdeményezte a munkaszerződésének felbontását, hogy ingyen távozhasson a klubtól. Aboubakar Keitát a nyíregyházi klubhoz 2026.06.30-ig szerződés köti.
Aboubaker Keita Instagram oldalán az reagálva az ügyre alábbiakat tette közé:
,,A Köröm SE-t mindennemű sporttevékenységtől el kellene tiltani a viselkedésük miatt!"- fotókkal