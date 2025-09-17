szeptember 17., szerda

Erőpróba

1 órája

Nem gondolná, hogy a szőlőtőke milyen ,,kellemes társ" tud lenni

Már nem sok van hátra. Közeleg a Disznókő Tokaj Futókör elnevezésű terepfutóverseny.

Fotó: Meszaros_Laszlo

A 11. Disznókő Tokaj Futókör elnevezésű terepfutóversenyt október 12-én, vasárnap rendezik meg Tokaj-Hegyalján, a 37-es út mádi körforgalomnál (Sárga Borház). A sportbarátok három egyéni és egy váltó versenyszám közül választhatnak. A 24. Miskolci Barátság Maraton Nemzetközi Utcai Futófesztivál hivatalos partner versenyeként is jegyzett erőpróba egyedülálló, különleges környezetben, a Tokaj-Hegyaljai Disznókő Szőlőbirtokon – „Magyarország legszebb szőlőbirtoka 2017” cím gazdája – zajlik. A futóverseny különlegessége a 150 méter szintemelkedésű, igazi hegyaljai körpálya (4,9 km), a szőlőtőkék között vezető útvonal, amelyet „szüreti hangulatban” teljesíthetnek a résztvevők. A rendező Biennale Nonprofit Kft., valamint kiemelt partnerei, a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány és a Marathon Club Egyesület munkatársai félmaraton (19,6 km, 4 kör), kismaraton (9,8 km, 2 kör), félmaraton-váltó (4×4,9 km, 4 kör) és minimaraton (4,9 km, 1 kör) távokat kínálnak a terepfutás szerelmeseinek. Az egyéni számokban korcsoportos értékelést tartanak. 

Disznókő
Jó időben bizonyára népes mezőny jön majd össze a Disznókő Tokaj Futókörön Fotó: J.Á.

Az Aktív Magyarország Program támogatásával megvalósuló versenyre csak online előnevezés lehetséges, melynek határideje: 2025. október 5., 24 óra. Helyszíni nevezés nincs. A versenyre – a természeti környezet védelme miatt – maximum 400 futó indulását (beleértve a váltó tagjait is) tudják elfogadni, így érdemes folyamatosan figyelni a „nevezettek” listáját. További információ: web: www.maratonclubmiskolc.hu tel.: 30/7212-403; 70/391-9136; e-mail:[email protected] és [email protected] 

 

 

 

