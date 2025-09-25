szeptember 25., csütörtök

Küzdelem

2 órája

Csupán 36 évesen hunyt el mesterük

Ismét megtelik az Egyetemi körcsarnok. Avas Kupa-Csordás József emlékverseny újra Miskolcon.

Csupán 36 évesen hunyt el mesterük

Fotó: Justitia SE

Karate. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Karate Szövetség és a Justitia Fuji-Yama SE közösen rendezi meg szeptember 27-én Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban az Avas kupa – 19. Csordás József nemzetközi karate emlékversenyt. Az eseményen 2006. szeptember 24-én csupán 36 évesen elhunyt karate mesterről, Sensei Csordás Józsefről emlékeznek meg a szervezők.

Csordás József
Több, mint ötszáz nevezés érkezett a Csordás József Emlékversenyre Fotó: Justitia SE

A megmérettetésre összesen 158 kategóriában lehetett nevezni a 6 évesektől a szenior korosztályig, vagyis a 35 év felettieknek is lehetősége nyílik a versenyzésre. Akik biztosan érkeznek a versenyre többek között: MTK, Budapest Honvéd, BVSC-Zugló, Gastroyal, Bátaszék, Budaörs, Senshi, Kazincbarcikai VSE, Nyékládházi VSE, Rendraku-Ryu KSE és természetesen a rendező klub a Justitia Fuji-Yama SE. A külföldiek közül Nagyváradról, Szatmárnémetiből, Királyhelmecről és Kassáról is érkeznek karatékák. Az nevezések száma megközelíti az 550.

Csordás József családja is tiszteletét teszi

A kupán tiszteletét teszi dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke. Természetesen most is itt lesz a fiatalon elhunyt Csordás József családja. A küzdelmek során több száz érem talál gazdára. A legnépesebb egyesületek komoly esélyekkel pályáznak majd a legeredményesebb hazai és külföldi karate klub különdíjára. A korábbi évek hagyományaihoz igazodva idén is jutalmazásra kerül a legjobb női, valamint férfi versenyző is. A megnyitó ünnepség szombaton 10 órakor kezdődik, amelyen jelen lesz Hollósy András, Miskolc alpolgármestere is. Ezután kezdetét veszik a shiko dachi és kata (formagyakorlat) versenyszámok, majd a délután folyamán a szivacs kumite és kumite (küzdelem) is terítékre kerül. A rendezvényre a belépés díjtalan.

 

