Születésnapot ünnepel az edző, aki a Barcika trénerével nyert Magyar Kupát bő 19 éve

Labdarúgás. Kerek a születésnapot ünnepel a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője, Csertői Aurél. A dél-borsodi klub szakembere Győrben született, 1965. szeptember 25-én, vagyis éppen most 60 esztendős. A korábbi csatár 268 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, és ezeken összesen 60 gólt szerzett. Ezen kívül 1993. szeptember 8., valamint 1995. június 11. között 11 alkalommal húzta magára a nemzeti válogatott mezét, egy gólt szerzett, mégpedig 1995. március 8.-án a Fáy utcai Vasas pályán a Lettország ellen megnyert 3-1-es mérkőzésen a 65. percben talált az ellenfél kapujába.

Csertői Aurél jelenleg a Mezőkövesd Zsóry FC-t irányítja Fotó: MZSFC

Csertői Aurél játékosként magyar bajnok és kupagyőztes volt 1997-ben az MTK-val, míg edzőként kétszeres bronzérmes, 2006-ban pedig a klubtörténet első kupáját a Fehérvár FC-vel, érdekes módon akkor játékosa volt a Kolorcity Kazincbarcika SC jelenlegi trénere, Kuttor Attila.

Csertői Aurél edzőként

2001-2002: Pápai ELC (játékos-edző) 2002-2002: Győri ETO FC (utánpótlásedző) 2003. január 16.-2003: Győri ETO FC 2003. július 2.-2004: BFC Siófok 2004. július 23.-2006. október 19.: FC Fehérvár 2006. november 27.-2007. március 19.: FC Sopron 2007. július 1.-2009. szeptember 15.: Szombathelyi Haladás 2009. október 28-2010. április 8.: Kecskeméti TE 2010. július 23.-2010. október 16.: Szombathelyi Haladás 2011. március 7.-2012. március 5.: Győri ETO FC 2012. június 15.-2013. április: FC Tatabánya 2014. január 9.-2019. május 21.: MVM-Paksi FC 2019. június 8 - 2023. május 21.: Gyirmót FC Győr 2023. november 9 - 2024. augusztus 15.: Budapest Honvéd FC 2024. szeptember 9.-: Mezőkövesd Zsóry FC





