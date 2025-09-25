szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerek

3 órája

Születésnapot ünnepel az edző, aki a Barcika trénerével nyert Magyar Kupát bő 19 éve

Címkék#Mezőkövesd Zsóry Futball Club#megyei foci#labdarúgás#merkantil bank liga

Ünnepel az egykori válogatott. Csertői Aurél hatvan esztendős lett.

Születésnapot ünnepel az edző, aki a Barcika trénerével nyert Magyar Kupát bő 19 éve

Labdarúgás. Kerek a születésnapot ünnepel a labdarúgó NB II-ben szereplő Mezőkövesd Zsóry FC vezetőedzője, Csertői Aurél. A dél-borsodi klub szakembere Győrben született, 1965. szeptember 25-én, vagyis éppen most 60 esztendős. A korábbi csatár 268 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, és ezeken összesen 60 gólt szerzett. Ezen kívül 1993. szeptember 8., valamint 1995. június 11. között 11 alkalommal húzta magára a nemzeti válogatott mezét, egy gólt szerzett, mégpedig  1995. március 8.-án a Fáy utcai Vasas pályán a Lettország ellen megnyert 3-1-es mérkőzésen a 65. percben talált az ellenfél kapujába.

Csertői Aurél
Csertői Aurél jelenleg a Mezőkövesd Zsóry FC-t irányítja Fotó: MZSFC

 Csertői Aurél játékosként magyar bajnok és kupagyőztes volt 1997-ben az MTK-val, míg edzőként kétszeres bronzérmes, 2006-ban pedig a klubtörténet első kupáját a Fehérvár FC-vel, érdekes módon akkor játékosa volt a Kolorcity Kazincbarcika SC jelenlegi trénere, Kuttor Attila. 

Csertői Aurél edzőként 

  1. 2001-2002: Pápai ELC (játékos-edző)
  2. 2002-2002: Győri ETO FC (utánpótlásedző)
  3. 2003. január 16.-2003: Győri ETO FC
  4. 2003. július 2.-2004: BFC Siófok
  5. 2004. július 23.-2006. október 19.: FC Fehérvár
  6. 2006. november 27.-2007. március 19.: FC Sopron
  7. 2007. július 1.-2009. szeptember 15.: Szombathelyi Haladás
  8. 2009. október 28-2010. április 8.: Kecskeméti TE
  9. 2010. július 23.-2010. október 16.: Szombathelyi Haladás
  10. 2011. március 7.-2012. március 5.: Győri ETO FC
  11. 2012. június 15.-2013. április: FC Tatabánya
  12. 2014. január 9.-2019. május 21.: MVM-Paksi FC
  13. 2019. június 8 - 2023. május 21.: Gyirmót FC Győr
  14. 2023. november 9 - 2024. augusztus 15.: Budapest Honvéd FC
  15. 2024. szeptember 9.-: Mezőkövesd Zsóry FC
     

 


 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu