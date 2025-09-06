szeptember 6., szombat

Vármegyei II.

1 órája

„Húsz percig jobbak voltunk, de ez édeskevés. Ezután megtalálták a gyenge pontjainkat és lefociztak minket”

Vármegyei II

Szombaton három meccset rendeztek a Közép csoportban. A Bükkábrány magabiztosan nyert.

„Húsz percig jobbak voltunk, de ez édeskevés. Ezután megtalálták a gyenge pontjainkat és lefociztak minket”

A labdarúgó vármegyei másodosztály Közép csoport 3. fordulójában három párharcban léptek pályára a csapatok szombaton. A Bükkábrány és az Ónod idegenben nyert, míg a Bogács és a Hejőpapi megosztozott a pontokon. Labdarúgás eredmények: 

Bükkábrány
A Bükkábrány elvitte a pontokat Mályiból Montázs: Mályi FC

Mályi – Bükkábrány 2–6 (1–4) 

Mályi, 100 néző. V.: Füleki (Molnár M., Szekeres N.).
Mályi: Gombaszögi – Paczók, Hideg-Almási (Victor P.), Barna, Fojt, Csík, Földesi (Matyi), Miklós D., Pál Z. (Molnár), Victor M., Takács. Edző: Kovács György. Bükkábrány: Jaksi – Tóth P., Gulya (Fazekas), Sajtós, Balázs Á. (Vörös V.), Paczók, Máté P., Pusoma (Vörös Á.), Orosz, Juhos, Hutter. Edző: Nagy László. G.: Miklós D., Csík, ill. Sajtós (3), Vörös (2), Máté P. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kovács György: – Egy jobb csapattól kaptunk ki. 20 percig jobbak voltunk, de ez édeskevés. Ezután megtalálták a gyenge pontjainkat és lefociztak minket. A jövőben kitoljuk a jó perceket és hátha majd sikerül nyerni. Most még ettől távol vagyunk... 
Nagy László: – Gratulálok csapatomnak. Megérdemelten nyertünk.

Bogács – Hejőpapi  2–2 (0–2)

Mezőkövesd, Tűzoltó pálya, 50 néző. V.: Oscsenda (Vincze, Sinkovicz).
Bogács: Szabó L. – Egyed (Budai), Csörgő, Papp, Nagy L. (Nyitrai), Salavári, Kiss, Czeglédi, Domján (Jordán), Pozsomai (Nagy M.), Kalmár (Szitai). Edző: Czeglédi Márk. Hejőpapi: Hegedüs – Farkas R., Szilágyi (Gyárfás), Balogh B., Balog D., Soltész (Kiss J.), Klink, Farkas L., Tóth M., Kovács E., Takács. Edző: Németh Károly. G.: Kiss A., Szitai, ill. Balogh D., Szilágyi. Kiállítva: Hegedüs (37.). Jók: Kiss A., ill. az egész csapat.
Czeglédi Márk: – Nem játszottunk jól, így még a döntetlennek is örülnünk kell. Sokkal többet tudunk ettől, de így, hogy adtunk egy félidőnyi előnyt, nehéz dolgunk volt. További sok sikert Hejőpapinak.
Hegedüs Patrik elnök: – Küzdésből jeles. 2-0-as vezetésünk után a játékvezető mindent megtett, hogy ne vigyük el a 3 pontot a jó erőket felvonultató Bogácstól. Gratulálok csapatomnak. A továbbiakban sok sikert Bogács csapatának.

Vatta – Ónod  2–3 (0–0) 

Vatta, 100 néző. V.: Kujbus (Barnák, Fintor Sz.).
Vatta: Besenyei – Kis K., Kolompár Miklós, Kolompár Mihály, Kis Z. (Tóth Á.), Barta, Merucza B., Janó, Zelei (Gellérfi), Merucza A., Bánka. Edző: Jóner Gábor. Ónod: Szalina – Fekete, Merucza (Papp I.), Zouauoi, Galuska (Tóth M.), Dolyák (Szajkó), Zsadányi, Urszin, Mirki, Orosz, Korbély. Edző: Tóth Máté. G.: Janó, Kolompár Mihály, ill. Szajkó (3). Jók: Merucza A., Janó, Kis K., ill. Urszin, Korbély, Szajkó.
Jóner Gábor: – 2-0-as vezetésünk után a mérkőzés végére teljesen szétestünk. Felnőtt szinten elfogadhatatlan az ilyen hibák sorozata. Sok sikert Ónod csapatának.
Tóth Máté: – Az első félidőben kimaradt egy-két nagy lehetőség, amire a végén majdnem ráfáztunk, de a csapat erejét mutatja, hogy a végén ismét sikerült begyűjteni a 3 pontot.

 

