,,Sajnos a második félidő közepére ébredtünk fel"

A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoport 4. fordulójában vasárnap három mérkőzést rendeztek. A Bükkábrány hazai környezetben aratott nagyarányú győzelmet.

Bükkábrányban hat gólig meg sem állt. Fotó: TAKACS JOCI

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Bükkábrány fölényes sikert aratott

Vármegyei II. osztály Közép csoport, 4. forduló vasárnap:

Bogács – Vatta 5–1 (3–0)

Bogács, 80 néző. V.: Fülöp N. (Zádori, Barnóczki).

Bogács: Nagy L. – Czeglédi, Pap M., Kalmár (Horvát V.), Salavári (Nyitrai), Stefanecz, Varga P., Pozsomai (Domján), Nagy M., Csörgő, Kiss A. (Szitai). Edző: Czeglédi Márk. Vatta: Besenyei – Kis K., Kolompár Miklós (Kövesdi), Kolompár Mihály, Kis Z. (Nagy L.), Barta, Merucza B., Janó, Jakab Sz. (Nagy L.), Merucza A., Jóner (Lakatos). Edző: Jóner Gábor. G.: Stefanecz (2), Pozsomai, Domján, Jóner (öngól), ill. Kolompár Mihály (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Czeglédi Márk: – A múlt heti hibáinkat sikerült kijavítani, így egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk. A továbbiakban sok sikert Vattának.

Jóner Gábor: – Ellenfelünk jól és eredményesen futballozott. Gyenge napot fogtunk ki. Szerencsére jövő héten javíthatunk.

Bükkábrány – Borsodivánka 6–1 (3–0)

Bükkábrány, 50 néző. V.: Gyüre (Sohajda, Ambrus M.).

Bükkábrány: Jaksi – Hutter, Sajtós, Bodzán (Fazekas), Máté P., Tóth P., Balázs Á., Kükedi, Orosz, Kovács Á., Vörös (Holicskó). Edző: Nagy László. Borsodivánka: Fürjes – Hegedüs (Pintér), Viktor Á., Kassai, Bernáth, Waldhauser, Oláh K., Molnár M., Nyeste, Lakatos, Varga L. Elnök: Fodor László. G.: Sajtós (3), Máté P. (2), Kovács Á., ill. Oláh K. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Nagy László: – Megérdemelt győzelem, ilyen különbséggel is.

Fodor László: – Gratulálok az ellenfélnek.