Vármegyei II.

1 órája

,,Sajnos a második félidő közepére ébredtünk fel"

Címkék#megyei foci#Bükkábrány#Bogács

Potyogtak a gólok a Közép csoportban. A Bükkábrány hazai pályán fogadta a Borsodivánkát.

Boon.hu

A labdarúgó vármegyei II. osztály Közép csoport 4. fordulójában vasárnap három mérkőzést rendeztek. A Bükkábrány hazai környezetben aratott nagyarányú győzelmet.

Bükkábrányban hat gólig meg sem állt.
Bükkábrányban hat gólig meg sem állt. Fotó: TAKACS JOCI

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Bükkábrány fölényes sikert aratott

Vármegyei II. osztály Közép csoport, 4. forduló vasárnap:

Bogács – Vatta 5–1 (3–0)
Bogács, 80 néző. V.: Fülöp N. (Zádori, Barnóczki).
Bogács: Nagy L. – Czeglédi, Pap M., Kalmár (Horvát V.), Salavári (Nyitrai), Stefanecz, Varga P., Pozsomai (Domján), Nagy M., Csörgő, Kiss A. (Szitai). Edző: Czeglédi Márk. Vatta: Besenyei – Kis K., Kolompár Miklós (Kövesdi), Kolompár Mihály, Kis Z. (Nagy L.), Barta, Merucza B., Janó, Jakab Sz. (Nagy L.), Merucza A., Jóner (Lakatos). Edző: Jóner Gábor. G.: Stefanecz (2), Pozsomai, Domján, Jóner (öngól), ill. Kolompár Mihály (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Czeglédi Márk: – A múlt heti hibáinkat sikerült kijavítani, így egy percig sem forgott veszélyben a győzelmünk. A továbbiakban sok sikert Vattának.
Jóner Gábor: – Ellenfelünk jól és eredményesen futballozott. Gyenge napot fogtunk ki. Szerencsére jövő héten javíthatunk.  

Bükkábrány – Borsodivánka 6–1 (3–0)
Bükkábrány, 50 néző. V.: Gyüre (Sohajda, Ambrus M.).
Bükkábrány: Jaksi – Hutter, Sajtós, Bodzán (Fazekas), Máté P., Tóth P., Balázs Á., Kükedi, Orosz, Kovács Á., Vörös (Holicskó). Edző: Nagy László. Borsodivánka: Fürjes – Hegedüs (Pintér), Viktor Á., Kassai, Bernáth, Waldhauser, Oláh K., Molnár M., Nyeste, Lakatos, Varga L. Elnök: Fodor László. G.: Sajtós (3), Máté P. (2), Kovács Á., ill. Oláh K. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Nagy László: – Megérdemelt győzelem, ilyen különbséggel is.
Fodor László: – Gratulálok az ellenfélnek.

Vármegyei II. osztály Közép csoport, 4. forduló: Bükkábrány – Borsodivánka

Fotók: Takács József

Nyékládháza – Ónod 1–5 (1–3)
Nyékládháza, 50 néző. V.: Tóth I. T. (Kovács K., Némethy).
Nyékládháza: Galuska – Szauervein, Erőss, Váradi, Lengyel, Bőcsi (Bárczi), Zurai (Chick), Vangor (Újvári), Csörgő (Dósa), Lakatos, Fizer (Bobik). Edző: Sohajda Zsolt. Ónod: Dlehány – Zouaoui (Szalina), Tóth M., Galuska (Papp I.), Dolyák (Szajkó), Zsadányi (Virág), Urszin, Szalina G., Mirki (Merucza), Orosz, Korbély (Szilvási). Edző: Tóth Máté. G.: Lengyel, ill. Tóth M. (2), Orosz (2), Zouaoui. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Sohajda Zsolt: – Sajnos a második félidő közepére ébredtünk fel és ez ma nagyon kevés volt. További sok sikert Ónodnak.
Tóth Máté: – Igazi csapatmunka volt a mai. Készülünk a jövő hétre. Őszinte részvétünk csapattársunknak barátunknak Fekete Istvánnak és családjának. A továbbiakban sok sikert Nyéknek. 
 

 

 

