Újra

2 órája

Kerékpáros megaesemény jön!

Kilencedik alkalommal rendezik meg. A hét végén újra Bükk Kupa.

Boon.hu

A hét végén Miskolcon rendezi meg a Miskolci Road Cycling Club Egyesület a IX. Bükk Kupa eseményét, a Somogyi József Emlékversenyt. Szombaton 9 órától két túra is elstartol majd, mindkettő a Városház térről. Az egyik családi túra lesz, a cél a Szeleta Park, a Garadna kisvasút állomás. 

Bükk Kupa
Bükk kupa már kilencedik alkalommal. Fotó: Molnár Előd Photo &Film

Bükk Kupa: újra tekernek

A másik egy ,,el" Rudabányáig, és vissza a Szeleta Parkig túra. Délután 2 órától gyermekek kerékpározhatnak, és pontokat gyűjthetnek, szintén a Szeleta Parkban. A programot színesíti többek között bábszínház, madárbemutató, játszóház, meseösvény, tűzoltó bemutató... Este 7 órától a Rock Heaven koncertjét nézhetik meg az érdeklődők. Másnap, vasárnap reggel 8 órától indul a Bükk Kupa hegyi kerékpáros időfutam verseny. A start a jávorkúti elágazásnál lesz, a cél Jávorkúton, a turistaház előtt. 12 órától tartják a Mini Bükk Kupát, amelyen maximum 12 esztendős gyerekek indulhatnak el. Eredményhirdetés, tombola 14 órától. Előnevezésre van mód, mégpedig csütörtökön 12 óráig. További részletek az mrcce.hu weboldalon.

 

 

