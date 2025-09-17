szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

20°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füst és lábdob

59 perce

Kötelező meghallgatni! – szurkolók hozták össze a vármegyei csapat indulóját

Címkék#kézilaba#BSK Alsózsolca#kézilabda nb I/b

BSK Alsózsolca: Szurkolók alkották meg a csapat indulóját.

Kötelező meghallgatni! – szurkolók hozták össze a vármegyei csapat indulóját

A BSK Alsózsolca női kézilabdacsapata tavaly parádés szezont futott az NB II Észak-Keleti csoportjában: magabiztos játékkal, megérdemelten szerezte meg az első helyet, ezzel pedig kiharcolta a feljutást az NB I/B-be. A klub történetének legnagyobb sikerét követően az új idényben már a második vonalban bizonyíthatnak az aranykezű lányok. A bajnoki rajt jól sikerült, hiszen az első fordulóban hazai pályán legyőzték a PTE PEAC-SIPO gárdáját 28–24 arányban. A második fordulóban ugyanakkor egy szoros, izgalmas találkozón alulmaradtak a Győri ETO U20-as csapata ellen (26–29), ám a mutatott játék így is bizakodásra adhat okot a folytatásra.

BSK
A BSK Alsózsolca kézilabda csapata két forduló után 2 ponttal áll a bajnokságban.  Fotó: BSK Alsózsolca

A BSK indulóját a szurkolók hozták össze

A pályán elért eredmények mellett a klub egy különleges bejelentéssel is megörvendeztette szurkolóit: elkészült a BSK Alsózsolca hivatalos indulója, amelyet a kézilabda drukkerek közösen alkottak meg. Az új csapathimnusz célja, hogy összekovácsolja a közösséget, és plusz erőt adjon a játékosoknak a legnehezebb pillanatokban is. A klub vezetősége kiemelte: A közösen született induló nemcsak a lelátón teremthet új hangulatot, hanem a játékosok számára is extra motivációt jelenthet minden mérkőzésen.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu