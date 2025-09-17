Kötelező meghallgatni! – szurkolók hozták össze a vármegyei csapat indulóját

A BSK Alsózsolca női kézilabdacsapata tavaly parádés szezont futott az NB II Észak-Keleti csoportjában: magabiztos játékkal, megérdemelten szerezte meg az első helyet, ezzel pedig kiharcolta a feljutást az NB I/B-be. A klub történetének legnagyobb sikerét követően az új idényben már a második vonalban bizonyíthatnak az aranykezű lányok. A bajnoki rajt jól sikerült, hiszen az első fordulóban hazai pályán legyőzték a PTE PEAC-SIPO gárdáját 28–24 arányban. A második fordulóban ugyanakkor egy szoros, izgalmas találkozón alulmaradtak a Győri ETO U20-as csapata ellen (26–29), ám a mutatott játék így is bizakodásra adhat okot a folytatásra.

A BSK Alsózsolca kézilabda csapata két forduló után 2 ponttal áll a bajnokságban. Fotó: BSK Alsózsolca

A BSK indulóját a szurkolók hozták össze

A pályán elért eredmények mellett a klub egy különleges bejelentéssel is megörvendeztette szurkolóit: elkészült a BSK Alsózsolca hivatalos indulója, amelyet a kézilabda drukkerek közösen alkottak meg. Az új csapathimnusz célja, hogy összekovácsolja a közösséget, és plusz erőt adjon a játékosoknak a legnehezebb pillanatokban is. A klub vezetősége kiemelte: A közösen született induló nemcsak a lelátón teremthet új hangulatot, hanem a játékosok számára is extra motivációt jelenthet minden mérkőzésen.