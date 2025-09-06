Világbajnoka van Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének!

Szombat délelőtt volt érdekes vármegyei szempontból a győri maraton kajak-kenu világbajnokság, ugyanis ekkor szerepelt az eseményen női kenu egyesben Bragato Giada, a Tiszaújvárosi KKSE versenyzője. Krucsai József vezetőedző tanítványa, és az ellenlábasai 14,4 kilométeres küzdelemben vetélkedtek, amely végén Bragato Giada megszerezte pályafutása első felnőtt világbajnoki címét.

Bragato Giada lett a legjobb. Fotó: MKKSZ

A borsodi lapátos számára nem indult könnyen a verseny, a rajt után rögtön bekerült a „darálóba”, de miután megúszta borulás nélkül, hamar az élre állt. A TKKSE kiválósága ezt követően rendkívül magabiztosan versenyezett, egyre nagyobb előnyt alakított ki az élen. Az utolsó futószakaszt már a biztos győzelem tudatában teljesíthette a lelátó előtt, végül közel félperces előnnyel ért be a moldáv Daniela Cociu előtt és több mint egy percet vert a szám hatszoros világbajnok ukrán klasszisára, Liudmyla Babakra.

Bragato Giada: ,,Köszönöm az edzőmnek, a családomnak"

"Mindenben volt részem, ütközésben, kiforgatásban, de borulásban szerencsére nem. Az elején nem gondoltam, hogy nyerni fogok, tele ment a hajóm vízzel és csak arra figyeltem, hogy felzárkózzak – értékelt Bragato Giada. – A szezon elején nem mondtam volna, hogy éremmel zárom majd az évet, pláne egy arannyal, úgyhogy nagyon örülök, hogy sikerült. Köszönöm az edzőmnek, Krucsai Józsefnek, a családomnak, illetve a klubomnak, amely nem engedte el a kezemet a szezoneleji válogató után. Hálás vagyok a maraton szakágnak is, amelytől esélyt kaptam, hogy bebizonyítsam, igenis jó versenyző vagyok. Azért is hálás vagyok, hogy itthon tudtam nyerni. Tíz éve is indultam itt Győrben, akkor harmadik lettem úgy, hogy Babak nyert, örülök, hogy most magyar arany lett a vége."

Maraton világbajnokság, Győr (Kenu)

Női C–1 (14.4 km)

BRAGATO GIADA (Tiszaújvárosi KKSE, edző: Krucsai József) 1:17:16.13 óra Daniela Cociu (Moldova) Ljudmila Babak (Ukrajna)

...

6. Matkovics Lili Sára 1:19:48.38