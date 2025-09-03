,,A felnőtt csapatnak, mint egy zászlós hajónak, elől kell mennie"

Podcast. A honi női kézilabda második vonalában, az NB I/B osztályban újonc csapat lesz a Borsod Sport Klub együttese, amely az előző NB II-es bajnokságban vívta ki a jogot a feljebb lépésre. A gárda a klub egyik zászlóshajója, amelynél az elmúlt három évben fogalmazódott meg az, hogy minél magasabb szintre szeretnének jutni, s ha lehetőség van osztályváltásra, akkor abba belevágnának. ,,Jó volt a játékosállomány, egész évben kiegyensúlyozott munkát tudtunk végezni – jegyezte meg a Borsod Online sportos podcastjában Lovas Szilárd, a BSK vezetőedzője. – Meghatározott edzésszám mellett dolgoztunk, építkeztünk folyamatosan, ezzel tudtunk előnyt teremteni a bajnokság végéig, senki sem tudta felvenni a versenyt."

A Borsod Sport Klub tornát is nyert a felkészülés során Fotó: BSK

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A szakvezető hozzáfűzte, nem ,,Tiszavirág életű"-ek szerettek volna lenni, a bajnokság utolsó heteiben voltak csúcsponton a játékosok, ezt így tervezték. Megjegyezte, meglátása szerint kérdés nélküli volt a bajnokságban elfoglalt helyük, a megérdemelt első pozíció.

Borsod Sport Klub: soha nem adják fel

A Borsod Sport Klub együttesénél a nyári szünetben folytatódott az építkezés, egy új fejezet kezdődött a szakosztály életében, amit mindenki izgatottan vár.

– Tudom, miért mondják, hogy a férfi és a női kézilabda esetében két különböző sportágról beszélünk. Rengeteg különbség van, az egyik a hölgyek feltétel nélküli munkamorálja, a monotonitást tűrő képesség. Hálás feladat lányokkal dolgozni, akik nem vetik meg a munkát, beleállnak a sorba – emelte ki Lovas Szilárd, aki beszélt az elvégzett nyári munkáról is: – A lejátszott nyolc edzőmeccs alatt, és az edzéseken kipróbáltuk az új ,,láncszemeket", hangsúlyt helyeztünk a páros kapcsolatokra, a taktikai elemekre, jó irányba haladunk. A felkészülés során senkinek a hozzáállásával nem volt probléma. Olyan csapatot szeretnénk, amely soha nem adja fel, hogy tükröződjön az elszántság, hogy nem lehet bennünket félvállról venni. Ezt nem csak szavakkal tettekkel is bizonyítani kell. Azt tapasztalom, hogy picit felkapta ránk a fejét a közvélemény, jó, ha a versenytársak nyitva tartják a szemüket. Szeretnénk persze eredményesek lenni, de próbálunk szakmai téren folyamatosan fejlődni, lépegetni, az utánpótlásban is, a felnőtt csapatnak, mint egy zászlós hajónak, elől kell mennie, mennünk, egy meghatározó, tudatos klub képét mutassuk.