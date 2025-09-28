szeptember 28., vasárnap

Második vonal

1 órája

,,El kell gondolkodnunk a jövőről"

Vasárnap egy találkozót rendeztek az Észak csoportban. A Boldva Sajóvámoson lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei II. osztály Észak csoport 6. forduló zárótalálkozóját rendezték vasárnap. A Boldva idegenbeli győzelmet aratott.

Boldva
A Boldva négyszer is zörgette a hálót. Fotó. illusztráció

Sajóvámos – Boldva 2–4 (2–1) 
Sajóvámos, 150 néző. V.: Kujbus (Fotiu, Zádori).
Sajóvámos: Molnár M. – Tóth I., Kriston, Buri (Gnándt), Mohácsi, Márton M., Bártfai (Bartkó), Radácsi, Pecso, Makó, Balogh T. Edző: Simon Imre. Boldva: Gyuró – Hudi, Hankó L., Hankó I. (Magyar D.), Roha, Halász, Rácz, Lázi, Vadász, Hankó R., Erdélyi. Edző: Váradi Béla. G.: Márton M. (2 – egyet 11-esből), ill. Hankó L. (2), Hankó I., Erdélyi. Kiállítva: Makó (75.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Husonyicza Péter technikai vezető: – Gratulálok a Boldva győzelméhez. El kell gondolkodnunk a jövőről.  Fiatal játékosainknak üzenjük: szedjék össze magukat!

Váradi Béla: – Gratulálok csapatomnak a győzelemhez. 2-0-as hazai vezetésről felállt csapatom. Nagy erőket mozgósítottunk a meccs elejétől. További sok sikert a hazai csapatnak. Hajrá Boldva!

 


 

 

