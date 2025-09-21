1 órája
,,Ha két számjegyű a győzelmünk a vendégek akkor sem szólhattak volna egy szót sem" - képekkel
Az Észak csoport zárótalálkozóját rendezték. A Boldva hazai környezetben lépett pályára.
Fotó: Vajda János
A labdarúgó vármegyei II. osztály, 5. fordulójában vasárnap egy találkozót rendeztek meg. A Boldva otthon tartotta a három pontot.
Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 5. forduló: Boldva KSE – RSE II. EncsFotók: Vajda János
Vármegyei II. o. Észak csoport 5. forduló
Boldva – RSE II. Encs 3–1 (2–1)
Boldva, 200 néző. V.: Balázsi (Tóth J., Sinkovicz).
Boldva: Gyuró – Hudi, Hankó L., Hankó I. (Glonczi), Horváth Z. (Magyar), Halász (Sipos), Rácz, Lázi Gy., Vadász, Hankó R., Erdélyi. Edző: Váradi Béla.
RSE II. Encs: Balogh D. – Török (Klima), Tóth B., Petrényi (Szajkó), Szabó B., Kucsma, Bauer (Koc), Hallai (Szaniszló), Rakaczki, Rontó, Szőcs (Budai). Edző: Havas János.
G.: Hankó L., Hankó I., Erdélyi, ill. Szabó B. Jók: Lázi Gy., Vadász, Erdélyi, Rácz, Hudi, Gyuró, ill. Balogh D.
Váradi Béla: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Ennyi 100%-os ziccert nem szabad hibázni. Ha két számjegyű a győzelmünk a vendégek akkor sem szólhattak volna egy szót sem! A továbbiakban sok sikert az RSE II. Encs csapatának.
Havas János: – A hazaiak jobban akarták a győzelmet. Gratulálok nekik. Ami minket illet: sokkal komolyabban kell hozzáállnunk alapból a futballhoz!
