,,Ha két számjegyű a győzelmünk a vendégek akkor sem szólhattak volna egy szót sem" - képekkel

Vármegyei II. o. Észak csoport 5. forduló

Boldva – RSE II. Encs 3–1 (2–1)

Boldva, 200 néző. V.: Balázsi (Tóth J., Sinkovicz).

Boldva: Gyuró – Hudi, Hankó L., Hankó I. (Glonczi), Horváth Z. (Magyar), Halász (Sipos), Rácz, Lázi Gy., Vadász, Hankó R., Erdélyi. Edző: Váradi Béla.

RSE II. Encs: Balogh D. – Török (Klima), Tóth B., Petrényi (Szajkó), Szabó B., Kucsma, Bauer (Koc), Hallai (Szaniszló), Rakaczki, Rontó, Szőcs (Budai). Edző: Havas János.

G.: Hankó L., Hankó I., Erdélyi, ill. Szabó B. Jók: Lázi Gy., Vadász, Erdélyi, Rácz, Hudi, Gyuró, ill. Balogh D.

Váradi Béla: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Ennyi 100%-os ziccert nem szabad hibázni. Ha két számjegyű a győzelmünk a vendégek akkor sem szólhattak volna egy szót sem! A továbbiakban sok sikert az RSE II. Encs csapatának.

Havas János: – A hazaiak jobban akarták a győzelmet. Gratulálok nekik. Ami minket illet: sokkal komolyabban kell hozzáállnunk alapból a futballhoz!