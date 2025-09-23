szeptember 23., kedd

Harmadik vonal

1 órája

Megállíthatatlanok – három csapat is tökéletes rajtot vett

Gólokban nem volt hiány. A Bódvaszilas hazai pályán ünnepelhetett.

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport, 3. fordulójában öt mérkőzést szombaton rendetek. A Bódvaszilas újabb győzelmet ünnepelhetett. Az Észak csoportban három  százszázalékos csapat van: a Trizsi SC, a Jákfalva SE és a Bódvaszilas KSE.

Bódvaszilas
A Bódvaszilas gárdája öt gólt is vágott. Fotó:Bódvaszilas KSE

A Bódvaszilas öt gólig meg sem állt

Vármegyei III. osztály, Észak felnőtt, 3. forduló:

Jákfalva SE – Hangony-Fenyvesalja TC  4–1 (2–0)
Gólszerző: Mogyoró R. (4) ill. Berki.

Rudabányai LK  – Dédestapolcsány KSE  2–4 (0–2)
Gólszerző: Kis, Orgován (11 –esből) ill. Tomencsák (2), Kiss, Kulcsár.
Kiállítva: Sápi (86.  – 11-esből).

Bódvaszilas KSE  – Alsószuha SK 5–3 (1–1)
Gólszerző: Horváth (2), Galicza, Csikó, Timkó ill. Szajkó (2), Gergely.

Trizsi SC – Borsodszentgyörgyi SE  8–0 (2–0)
Gólszerző: Turóczi (3), Fejes (3), Táncos, Rostás.

Mályinkai SE  – Szuhogy SE 8–3 (3–2)
Gólszerző: Csipke (3), Váradi (2), Kelemen, Veres, Tiba ill. Dányi A. (2), Kenéz.

Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 23–2 9., 2. Jákfalva SE 20–4 9., 3. Bódvaszilas KSE 18–5 9 pont.

 


 

