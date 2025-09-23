Megállíthatatlanok – három csapat is tökéletes rajtot vett

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport, 3. fordulójában öt mérkőzést szombaton rendetek. A Bódvaszilas újabb győzelmet ünnepelhetett. Az Észak csoportban három százszázalékos csapat van: a Trizsi SC, a Jákfalva SE és a Bódvaszilas KSE.

A Bódvaszilas gárdája öt gólt is vágott. Fotó:Bódvaszilas KSE

A Bódvaszilas öt gólig meg sem állt