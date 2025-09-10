Hadik Fordja repíti Bodolait

Hétvégén a 3. WHB Győr Rallyval folytatódik a HUMDA Országos Bajnokság. Lassan peregtek a napok, sokat kellett várni a folytatásra. A HUMDA Országos Rally Bajnokságban utoljára Pécsett rendeztek futamot még június közepén. Az ugyancsak nyárra tervezett fehérvári hétvége elmaradt, így közel három hónap szünet után folytatódik a szakág hazai sorozata. A Mecsek Rallyhoz hasonlóan Győrött is aszfaltos körülmények között versenyezhet egymással az ORB1, az ORB2 és a Historic mezőnye. Az éves összetettben Német Gábor áll az élen, Tóth Tibor és Turán Frigyes előtt. Bodolai László és Deák Attila jelenleg a negyedik, a ponthátrányuk azonban elenyészőnek mondható. A borsodi kettős egy sikeres győri hétvégével ismét felzárkózhat a TOP3-ba.

Bodolai László Győrben versenyez. Fotó: magánarchívum

Bodolai László pályafutása legnagyobb lehetősége előtt áll



– Kellemetlen volt az ennyire hosszú nyári szünet, az pedig különösen bántó, hogy az érintettek nem akartak vagy tudtak erre a helyzetre megfelelő megoldást találni – fogalmazott a kialakult állapotokkal kapcsolatban Bodolai László. – Ezzel azonban nincs mit tenni, letelt a szünet, most már gőzerővel a győri hétvégére fókuszálunk. Ott leszünk a verseny hivatalos tesztjén a Rábaringen, ahol sok pénzt el kell majd költeni arra, hogy kellőképpen visszarázódjunk, újra felvegyük a ritmust. Az élmezőnyből mindenki komolyan készül, mi is így teszünk, hiszen pályafutásunk legnagyobb lehetősége előtt állunk.

A Fortunában is bízva

Ez valóban így van, Bodolai László és Deák Attila ugyanis nagyszerűen kezdte az idei bajnokságot. A szezonnyitó Diósgyőr Rallyn a harmadik, a veszprémi murvás futamon pedig ötödikek lettek. A Mecsekben ugyan technikai problémákkal küzdöttek, de ott is gyűjtöttek pontokat, ennek köszöhetően a szezon második felét jó pozícióból várhatják. A dobogós reményeik viszont csak akkor maradhatnak reálisan fenn, ha Győrött ismét jó eredményt érnek el.

– A programban vannak technikás részek, kanyargós erdészeti utak és a Rábaring is élvezhető – utalt a rájuk váró feladatokra Bodolai László. – Megpróbálunk a körülményekhez alkalmazkodni, mert most egyszerűen muszáj jól szerepelnünk. Mi is jó passzban voltunk, a technikai is összeállít, csak rajtunk múlik a sikeres szereplés. Sajnálom, hogy Pécsett műszaki gondokkal küzdöttünk, ha az nincs, akkor talán még jobb helyzetben folytathatnánk a szezont. Abban bízom, hogy a szerencsétlenségen már túl vagyunk, mostantól pedig Fortuna is mellénk áll. Speciális helyzetben várjuk a hétvégét, mert a csapat úgy döntött, hogy ezúttal nem a saját autónkkal indulunk, hanem Hadik András Fordjával. Az enyémen az előző versenyen motor problémám volt, neki viszont nemrég lesz kész. A két Fiesta között nincs különbség, csupán a számozás lesz más. Bízom benne, hogy koncentrált versenyzéssel fel tudunk kapaszkodni a dobogóra.

A 3. WHB Győr Rally pénteken este a rajtceremóniával és a belvárosi prológgal kezdődik. A mért szakaszok további részét szombaton és vasárnap bonyolítja le. A mezőnyre két nap alatt összesen tizennégy gyorsasági vár, amelynek összetávja megközelíti a 160 kilométert.