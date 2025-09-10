szeptember 10., szerda

Rali

2 órája

Hadik Fordja repíti Bodolait

Címkék#Deák Attila#rali#Bodolai László

Három hónap szünet után folytatódik a hazai sorozat. Bodolai László és Deák Attila is rajthoz áll.

Boon.hu
Hadik Fordja repíti Bodolait

Fotó: Magánarchívum

Hétvégén a 3. WHB Győr Rallyval folytatódik a HUMDA Országos Bajnokság. Lassan peregtek a napok, sokat kellett várni a folytatásra. A HUMDA Országos Rally Bajnokságban utoljára Pécsett rendeztek futamot még június közepén. Az ugyancsak nyárra tervezett fehérvári hétvége elmaradt, így közel három hónap szünet után folytatódik a szakág hazai sorozata. A Mecsek Rallyhoz hasonlóan Győrött is aszfaltos körülmények között versenyezhet egymással az ORB1, az ORB2 és a Historic mezőnye. Az éves összetettben Német Gábor áll az élen, Tóth Tibor és Turán Frigyes előtt. Bodolai László és Deák Attila jelenleg a negyedik, a ponthátrányuk azonban elenyészőnek mondható. A borsodi kettős egy sikeres győri hétvégével ismét felzárkózhat a TOP3-ba.

Bodolai László
Bodolai László Győrben versenyez. Fotó: magánarchívum

Bodolai László pályafutása legnagyobb lehetősége előtt áll


– Kellemetlen volt az ennyire hosszú nyári szünet, az pedig különösen bántó, hogy az érintettek nem akartak vagy tudtak erre a helyzetre megfelelő megoldást találni – fogalmazott a kialakult állapotokkal kapcsolatban Bodolai László. – Ezzel azonban nincs mit tenni, letelt a szünet, most már gőzerővel a győri hétvégére fókuszálunk. Ott leszünk a verseny hivatalos tesztjén a Rábaringen, ahol sok pénzt el kell majd költeni arra, hogy kellőképpen visszarázódjunk, újra felvegyük a ritmust. Az élmezőnyből mindenki komolyan készül, mi is így teszünk, hiszen pályafutásunk legnagyobb lehetősége előtt állunk.

A Fortunában is bízva

Ez valóban így van, Bodolai László és Deák Attila ugyanis nagyszerűen kezdte az idei bajnokságot. A szezonnyitó Diósgyőr Rallyn a harmadik, a veszprémi murvás futamon pedig ötödikek lettek. A Mecsekben ugyan technikai problémákkal küzdöttek, de ott is gyűjtöttek pontokat, ennek köszöhetően a szezon második felét jó pozícióból várhatják. A dobogós reményeik viszont csak akkor maradhatnak reálisan fenn, ha Győrött ismét jó eredményt érnek el.
– A programban vannak technikás részek, kanyargós erdészeti utak és a Rábaring is élvezhető – utalt a rájuk váró feladatokra Bodolai László. – Megpróbálunk a körülményekhez alkalmazkodni, mert most egyszerűen muszáj jól szerepelnünk. Mi is jó passzban voltunk, a technikai is összeállít, csak rajtunk múlik a sikeres szereplés. Sajnálom, hogy Pécsett műszaki gondokkal küzdöttünk, ha az nincs, akkor talán még jobb helyzetben folytathatnánk a szezont. Abban bízom, hogy a szerencsétlenségen már túl vagyunk, mostantól pedig Fortuna is mellénk áll. Speciális helyzetben várjuk a hétvégét, mert a csapat úgy döntött, hogy ezúttal nem a saját autónkkal indulunk, hanem Hadik András Fordjával. Az enyémen az előző versenyen motor problémám volt, neki viszont nemrég lesz kész. A két Fiesta között nincs különbség, csupán a számozás lesz más. Bízom benne, hogy koncentrált versenyzéssel fel tudunk kapaszkodni a dobogóra.
A 3. WHB Győr Rally pénteken este a rajtceremóniával és a belvárosi prológgal kezdődik. A mért szakaszok további részét szombaton és vasárnap bonyolítja le. A mezőnyre két nap alatt összesen tizennégy gyorsasági vár, amelynek összetávja megközelíti a 160 kilométert. 

Rali: a tények


A 3 WHB Győr Rally programja
Szeptember 12. (péntek):
19:45 Prológ Győr City Stage
Szeptember 13. (szombat):
8:13, GY1: Bakonybél - Kőris-hegy/1
10:01, GY2: Kisgyónbánya - Csőszpuszta/1
10:39, GY3: Tés - Olaszfalu/1
11:37, GY4: Bakonybél - Kőris-hegy/2
14:00, GY5: Kisgyónbánya - Csőszpuszta/2
14:33, GY6: Tés - Olaszfalu/2
15:26, GY7: Bakonybél - Kőris-hegy/3
17:59, GY8: Tés - Olaszfalu/3
Szeptember 14. (vasárnap):
8:00, GY9: Rábaring/1
8:28, GY10: Ravazd - Tényő/1
11:41, GY11: Rábaring/2
12:09, GY12: Ravazd - Tényő/2
15:22, GY13: Rábaring/3
15:50, GY14: Ravazd - Tényő/3 (Power Stage)
16:40, Céldobogó: Győr

 

 

