Határozat

1 órája

Nem semmi! Szigorú ítéletek születtek

Címkék#megyei foci#Bőcs KSC#Gesztely Fc

Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Bőcs játékosának ennyi mérkőzést kell kihagynia.

 A Bőcs játékosát szigorúan büntették. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta.

Bőcs
A Bőcs játékosát Zubogyon kiállították. Fotó: illusztráció

Íme a határozat: 
Vármegyei I. osztály:
– Balogh Bálint (Sátoraljaújhely) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Gönczi Sándor (MVSC) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt Sajóbábony csapatának 15.000 Ft, Gesztely csapatának 18.000 Ft pénzbüntetés.

Vármegyei II. osztály:
Észak csoport
– Szabó István (Bőcs) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Kelet csoport
– Kovács Krisztián (Karcsa) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Közép csoport
– ,,Színes" lapok miatt Harsány csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.

 

