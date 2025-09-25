1 órája
Nem semmi! Szigorú ítéletek születtek
Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Bőcs játékosának ennyi mérkőzést kell kihagynia.
A Bőcs játékosát szigorúan büntették. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta.
Íme a határozat:
Vármegyei I. osztály:
– Balogh Bálint (Sátoraljaújhely) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Gönczi Sándor (MVSC) 2 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt Sajóbábony csapatának 15.000 Ft, Gesztely csapatának 18.000 Ft pénzbüntetés.
Vármegyei II. osztály:
Észak csoport
– Szabó István (Bőcs) 4 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Kelet csoport
– Kovács Krisztián (Karcsa) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Közép csoport
– ,,Színes" lapok miatt Harsány csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.