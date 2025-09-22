3 órája
A Barcika korábbi válogatott játékosa: ,,Egy ilyen szomorú hír a társakat is mélyen megérinti lelkileg"
Történelmet írt Mezőkövesden a Kazincbarcika. Berecz Zsombor kettőből kétszer ünnepelhetett győzelmet.
A hétvégén történelmi győzelmet aratott a Kazincbarcika az Újpest ellen az NB I-ben, hiszen első élvonalbeli sikerüket aratták. A csapat nyári igazolása, Berecz Zsombor augusztus közepén csatlakozott a klubhoz, és eddig mindkét mérkőzésén győztesen hagyta el a pályát társaival, így egyelőre csak a siker ízét tapasztalhatta meg a Barcika színeiben. A rutinos középpályás nem kis tapasztalatot hozott magával, hiszen 174 élvonalbeli mérkőzés áll mögötte és ezeken 22-szer volt eredményes, pályafutása során a Vasas, a Videoton és a Mezőkövesd csapatában is bizonyított, valamint egyszer a magyar válogatott mezét is magára ölthette. Vele beszélgettünk röviden a győzelemről, a csapat helyzetéről és a jövőről.
Berecz Zsomborral beszélgettünk
Újra együtt Kuttor Attilával
Berecz Zsombor számára nem volt idegen közeg a Kazincbarcika és a hazai pálya sem, hiszen korábban már dolgozott Kuttor Attilával, akinek személye és a klub elképzelései nagyban befolyásolták döntését.
„Kétszer dolgoztam már vele, és tényleg vonzónak találtam azt az egész tervet, ami itt Kazincbarcikán alakul. Szerettem volna visszakerülni az NB I-be, és úgy éreztem, ez a lehetőség jó irány lehet számomra” – mondta a korábbi válogatott játékos.
Az Újpest elleni győzelem
A Barcika szép sikert aratott az Újpest ellen, amelynek kapcsán Berecz Zsombor külön kiemelte a csapat összeszedettségét.
„Összességében összeszedettnek éreztem a csapatot, azt csináltuk, amit kértek tőlünk, szinte végig. Az első félidőben leginkább kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, a második játékrészben voltak kisebb elcsúszások, de összességében jól lehoztuk ezt a meccset” – értékelt elégedetten Berecz Zsombor.
Szőke Gergőért is küzdöttek
A találkozón különös lelki erőt adott a csapatnak, hogy társuk, Szőke Gergő édesapját veszítette el két nappal a mérkőzés előtt.
„Ez természetesen benne volt minden játékos fejében valamilyen formában. Egy ilyen szomorú hír a társakat is mélyen megérinti lelkileg, így nyilván küzdöttünk érte is. Örülök, hogy győzelemmel tudtuk zárni a küzdelmet” – emlékezett vissza Berecz.
Kiesési rangadó vagy sem?
A bajnoki tabella alapján a Barcika helyzete nem egyszerű, és sokan kiesési rangadónak tartják a soron következő összecsapást a ZTE ellen. Berecz Zsombor azonban máshogy közelít.
„Igazából most még nem nézegetem annyira a tabellát. Tudom, hány pontunk van, és persze a helyezések alapján lehet így nevezni egy-egy meccset, de mi tényleg mindig a következő találkozóra készülünk. Minden hétvégén pontokat akarunk szerezni, ilyen formában utazunk Zalaegerszegre is” – fogalmazott határozottan a középpályás.
Válogatott
Berecz Zsombor eddig egyszer ölthette magára a magyar válogatott mezét, és bár nem zárja ki, hogy egyszer lehet még erről beszélni, jelenleg másra koncentrál.
„Mostani helyzetben nehéz erről beszélni. Természetesen örülnék, ha újra téma lehetne a válogatott, de egyelőre ennek nincs realitása. Nem ez az, amire most figyelnem kell” – vélekedett a KBSC labdarúgója.
