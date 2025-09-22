A Barcika korábbi válogatott játékosa: ,,Egy ilyen szomorú hír a társakat is mélyen megérinti lelkileg"

A hétvégén történelmi győzelmet aratott a Kazincbarcika az Újpest ellen az NB I-ben, hiszen első élvonalbeli sikerüket aratták. A csapat nyári igazolása, Berecz Zsombor augusztus közepén csatlakozott a klubhoz, és eddig mindkét mérkőzésén győztesen hagyta el a pályát társaival, így egyelőre csak a siker ízét tapasztalhatta meg a Barcika színeiben. A rutinos középpályás nem kis tapasztalatot hozott magával, hiszen 174 élvonalbeli mérkőzés áll mögötte és ezeken 22-szer volt eredményes, pályafutása során a Vasas, a Videoton és a Mezőkövesd csapatában is bizonyított, valamint egyszer a magyar válogatott mezét is magára ölthette. Vele beszélgettünk röviden a győzelemről, a csapat helyzetéről és a jövőről.

Berecz Zsombor 2016. november 15-én debütált a magyar válogatottban. Fotó: MLSZ

Berecz Zsomborral beszélgettünk

Újra együtt Kuttor Attilával

Berecz Zsombor számára nem volt idegen közeg a Kazincbarcika és a hazai pálya sem, hiszen korábban már dolgozott Kuttor Attilával, akinek személye és a klub elképzelései nagyban befolyásolták döntését.

„Kétszer dolgoztam már vele, és tényleg vonzónak találtam azt az egész tervet, ami itt Kazincbarcikán alakul. Szerettem volna visszakerülni az NB I-be, és úgy éreztem, ez a lehetőség jó irány lehet számomra” – mondta a korábbi válogatott játékos.