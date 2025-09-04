szeptember 4., csütörtök

Ahány csoport, annyi izgalom - kezdődik a legalsó szint küzdelemsorozata

Címkék#Bekecs-Főnix SE#megyei foci#labdarúgás

Elindul a 2025/2026-os szezon a vármegyei III. osztályban. A Bekecs a Kelet csoportban szerepel.

Boon.hu

A hétvégén elrajtolnak a labdarúgó vármegyei III. osztály küzdelmei. A 2024/2025-ös Észak csoport bajnoka Hódoscsépányi SE, illetve a tabella második helyezettje a Laki KSE csapata is a vármegyei II. osztályban indult el. A Dél csoport aranyérmese, a Körömi SK is magasabb osztályban szerepel már. A Bekecs-Főnix SE is rajtra készen. 

Bekecs
A Bekecs (pirosban) csapatára nagy csaták várnak. Fotó: Ráski Gergő

Bekecs: új szezon, új remények

 A 2025/2026-os bajnokság sorozatában a csapatokat az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatósága három csoportba osztotta. Az Észak csoportban 10, a Kelet csoportban 6, a Dél csoportban 8 együttes szerepel. A lebonyolításról: az Észak csoportban oda-vissza alapon 18 mérkőzésre kerül majd sor, a Kelet csoportban az alacsony csapatlétszám miatt 4 kört (kétszer oda-vissza) rendeznek majd meg, míg a Dél csoportban lévő 8 együttes három kört játszik le a bajnokság 2026-os befejezéséig, a tervek szerint.
A beosztások:
Észak csoport: Bódvaszilas KSE, Szuhogy SE, Jákfalva SE, Alsószuha SK, Rudabányai LK, Mályinkai SE, Trizsi SC, Dédestapolcsány KSE, Hangony-Fenyvesalja TC, Borsodszentgyörgyi SE. 
Kelet csoport: Bekecs-Főnix SE, Heppix SE Hernádkércs, Ináncs KSE, Megyaszó KSE, Tolcsva SE, Tornyosnémeti SE 2022.
Dél csoport: Bükkszentkereszt SK, Bükkzsérci KSK, Főnix SE Hejőszalonta, Hejőpapi SE II., Mezőnyárád SE, Tard SE, Titán SE, TVK SE Tiszabábolna II.


 

