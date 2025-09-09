szeptember 9., kedd

Mennyei megyei

3 órája

Hat gól egy meccsen – ezt a találkozót sokáig emlegetni fogják

Címkék#megyei foci#Tolcsva#Bekecs

Elindult a szezon a vármegyei III. osztályban. A Bekecs idegenben lépett pályára.

Boon.hu

Elkezdődtek a legalacsonyabb szint küzdelmei. A 2025/2026-os bajnokság sorozatában a csapatokat az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatósága három csoportra osztotta: Észak, Kelet, Dél. A Kelet csoportban 6 együttes szerepel.  A labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoport 1. fordulójában, szombaton három mérkőzést rendeztek. A Bekecs az egyik újonc a Tolcsva otthonában diadalmaskodott, az Ináncs a Tornyosnémeti otthonában aratott fölényes győzelmet, míg a két újonc a Hernádkércs–Megyaszó összecsapáson a hazai arattak győzelmet. Íme az eredmények: 

Bekecs
A Bekecs idegenben aratott magabiztos győzelmet. Fotó: Bekecs Főnix SE

A Bekecs győzelemmel rajtolt

Vármegyei III. osztály, Kelet csoport, 1. forduló:

Tornyosnémeti SE 2022 – Ináncs KSE 0–6 (0–2)
G.: Horváth J. (2), Árvai (2), Tóbiás, Dányi.

Tolcsva SE – Bekecs-Főnix SE 0–5 (0–2)
G.: Árvai (4), Szabó L. (11-esből).
Kiállítva: Szőke (32. – Tolcsva).

HEPPIX SE Hernádkércs – Megyaszó KSE 3–2 (1–1)
G.: Gulyás, Mika D., Mika F. ill. Radics, Tamás Sz.

 

 

