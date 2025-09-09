Hat gól egy meccsen – ezt a találkozót sokáig emlegetni fogják

Elkezdődtek a legalacsonyabb szint küzdelmei. A 2025/2026-os bajnokság sorozatában a csapatokat az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Igazgatósága három csoportra osztotta: Észak, Kelet, Dél. A Kelet csoportban 6 együttes szerepel. A labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoport 1. fordulójában, szombaton három mérkőzést rendeztek. A Bekecs az egyik újonc a Tolcsva otthonában diadalmaskodott, az Ináncs a Tornyosnémeti otthonában aratott fölényes győzelmet, míg a két újonc a Hernádkércs–Megyaszó összecsapáson a hazai arattak győzelmet. Íme az eredmények:

A Bekecs idegenben aratott magabiztos győzelmet. Fotó: Bekecs Főnix SE

A Bekecs győzelemmel rajtolt