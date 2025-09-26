szeptember 26., péntek

A legfiatalabb sikeres edző szeretne lenni

Címkék#BOON podcast#boon.hu PODCAST#Apatóczky Máté#podcast#kézilabda#DVTK

Fiatalon kapott nagy szerepet. Apatóczky Máté nyáron lett a DVTK kézilabdacsapatának vezetőedzője.

A Borsod Online sportos podcastjének legutóbbi vendége, Apatóczky Máté vezetőedző volt, akit 25 évesen neveztek ki a felnőtt kézilabdacsapat trénerévé. A nyáron a DVTK kézilabdacsapatának háza táján sok változás történt, nem csak a játékoskeretben, de a szakmai stábban is: Molnár András akkori szakvezetőt, Apatóczky Máté váltotta. Az adásban szó esik arról, hogy miként jött a felkérés és hogy mennyire volt ez nagy kihívás.

Apatóczky Máté
Apatóczky Máté őszintén mesélt a kinevezéséről Fotó: Ráski Gergő

Apatóczky Máté bizalmat fektet a játékosaiba

A beszélgetésben felelevenítette a csapat eddigi szereplését is. Apatóczky elmondta, hogy hazai debütálásán nem sikerült győzelmet aratniuk, ám a következő fordulóban már megszerezték első pontjukat. A szakvezető kitért a közelmúlt két borsodi rangadójára is. A Magyar Kupában az NB II-es Ózdtól elszenvedett vereség csalódást okozott, de hangsúlyozta: a bajnokság jelenti számukra az elsődleges célt. A tréner kitért arra, hogy a másik borsodi derbin, amit a Mezőkövesd ellen vívtak, mi hiányzott a győzelemhez. Az adásból kiderül, hogyan tartja fent a motivációt a játékosaiban, a nehezebb periódusokon miként lendülnek át. A podcastből fény derül arra, mennyire kovácsolódott össze a gárda, mik a céljai nemcsak a csapatnak, hanem neki is. Továbbá megosztotta, hogy milyen mérkőzésre számít szombaton a Békési FKC ellen.

 

