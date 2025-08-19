Tizenegy éremmel tértek haza Szlovákiából

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói augusztus 16-17-én, a szlovákiai Zsolnán versenyeztek. A 27. Zsolna Triatlon Fesztiválon a begyűjtött hat arany-, három ezüst és két bronzérem értékét növeli, hogy rövidtávon, váltóban és utánpótlásban nemzeti bajnokságként is jegyezték a viadalokat.

Sinkó-Uribe Ábel útban a zsolnai olimpiai távú ezüstérem felé. Fotó: FENY GEPESZ Photoperator

A 27. Zsolna Triatlon Fesztivál Szlovákia egyik legnagyobb triatlon eseménye

A legkisebbek futamai mellett szupersprint, sprint és olimpiai távú versenyek várták a 10 országból érkezett 600 triatlonost. A tiszaújvárosiak közül Bán Petra és Gáspár Barnabás duplázott, hiszen megnyerték a sprint táv abszolút versenyét, és az ifjúsági korcsoport elsősége is az övék lett. Ezen a távon Balogh Bence korosztályában a legjobbnak bizonyult. Szupersprinten Ifj. Izsák Csaba nyerte a serdülő korcsoportos fiúk csatáját.

A klasszikusnak mondható olimpiai távon Sinkó-Uribe Ábel egy szépen csillogó ezüsttel gazdagodott. A mix-váltók versengésében, ahol mindhárom sportolóra egyenként 200 m úszás, 6 km kerékpározás és 1 km futás várt, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub triója nagy küzdelemben maradt alul az aranyért vívott harcban és szerezte meg az ezüstérmet.