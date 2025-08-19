augusztus 19., kedd

Huba névnap

25°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

51 perce

Tizenegy éremmel tértek haza Szlovákiából

Címkék#Szlovákia#triatlon#Tiszaújvárosi Triatlon Klub

Kiváló eredményeket értek el. A 27. Zsolna Triatlon Fesztiválon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói is rajthoz álltak.

Tizenegy éremmel tértek haza Szlovákiából

Bán Petra és Gáspár Barnabás a zsolnai dobogó tetején.

Fotó: Tiszaújvárosi Triatlon Klub

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói augusztus 16-17-én, a szlovákiai Zsolnán versenyeztek. A 27. Zsolna Triatlon Fesztiválon a begyűjtött hat arany-, három ezüst és két bronzérem értékét növeli, hogy rövidtávon, váltóban és utánpótlásban nemzeti bajnokságként is jegyezték a viadalokat.

Zsolna
Sinkó-Uribe Ábel útban a zsolnai olimpiai távú ezüstérem felé. Fotó: FENY GEPESZ Photoperator

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A 27. Zsolna Triatlon Fesztivál Szlovákia egyik legnagyobb triatlon eseménye

A legkisebbek futamai mellett szupersprint, sprint és olimpiai távú versenyek várták a 10 országból érkezett 600 triatlonost. A tiszaújvárosiak közül Bán Petra és Gáspár Barnabás duplázott, hiszen megnyerték a sprint táv abszolút versenyét, és az ifjúsági korcsoport elsősége is az övék lett. Ezen a távon Balogh Bence korosztályában a legjobbnak bizonyult. Szupersprinten Ifj. Izsák Csaba nyerte a serdülő korcsoportos fiúk csatáját.

A klasszikusnak mondható olimpiai távon Sinkó-Uribe Ábel egy szépen csillogó ezüsttel gazdagodott. A mix-váltók versengésében, ahol mindhárom sportolóra egyenként 200 m úszás, 6 km kerékpározás és 1 km futás várt, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub triója nagy küzdelemben maradt alul az aranyért vívott harcban és szerezte meg az ezüstérmet.

Eredmények

Olimpiai táv (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás)

Férfi abszolút: 2. Sinkó-Uribe Ábel

Szuper sprint táv (350 m úszás, 10 km kerékpározás, 2 km futás)

Serdülő kcs., fiúk: 1. Izsák Csaba, … 8. Harangi Péter

Serdülő kcs., leányok: 2. Gál Bíborka, 3. Tömösközy Dalma

Sprint táv (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás)

Női abszolút: 1. Bán Petra

Férfi abszolút: 1. Gáspár Barnabás

Ifjúsági kcs., leányok: 1. Bán Petra, …5. Tömösközy Hanga, …16. Kádár Anna

Ifjúsági kcs., fiúk: 1. Gáspár Barnabás

Serdülő kcs., leányok: 3. Gál Boglárka

Férfiak, 30-35 éves kcs.: 1. Balogh Bence

Férfiak, 50-54 éves kcs.: 8. Bán Csaba

Mix-Váltó: 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Sinkó-Uribe Ábel, Bán Petra, Gáspár Barnabás).

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu