1 órája
Tizenegy éremmel tértek haza Szlovákiából
Kiváló eredményeket értek el. A 27. Zsolna Triatlon Fesztiválon a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói is rajthoz álltak.
Bán Petra és Gáspár Barnabás a zsolnai dobogó tetején.
Fotó: Tiszaújvárosi Triatlon Klub
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói augusztus 16-17-én, a szlovákiai Zsolnán versenyeztek. A 27. Zsolna Triatlon Fesztiválon a begyűjtött hat arany-, három ezüst és két bronzérem értékét növeli, hogy rövidtávon, váltóban és utánpótlásban nemzeti bajnokságként is jegyezték a viadalokat.
A 27. Zsolna Triatlon Fesztivál Szlovákia egyik legnagyobb triatlon eseménye
A legkisebbek futamai mellett szupersprint, sprint és olimpiai távú versenyek várták a 10 országból érkezett 600 triatlonost. A tiszaújvárosiak közül Bán Petra és Gáspár Barnabás duplázott, hiszen megnyerték a sprint táv abszolút versenyét, és az ifjúsági korcsoport elsősége is az övék lett. Ezen a távon Balogh Bence korosztályában a legjobbnak bizonyult. Szupersprinten Ifj. Izsák Csaba nyerte a serdülő korcsoportos fiúk csatáját.
A klasszikusnak mondható olimpiai távon Sinkó-Uribe Ábel egy szépen csillogó ezüsttel gazdagodott. A mix-váltók versengésében, ahol mindhárom sportolóra egyenként 200 m úszás, 6 km kerékpározás és 1 km futás várt, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub triója nagy küzdelemben maradt alul az aranyért vívott harcban és szerezte meg az ezüstérmet.
Eredmények
Olimpiai táv (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás)
Férfi abszolút: 2. Sinkó-Uribe Ábel
Szuper sprint táv (350 m úszás, 10 km kerékpározás, 2 km futás)
Serdülő kcs., fiúk: 1. Izsák Csaba, … 8. Harangi Péter
Serdülő kcs., leányok: 2. Gál Bíborka, 3. Tömösközy Dalma
Sprint táv (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás)
Női abszolút: 1. Bán Petra
Férfi abszolút: 1. Gáspár Barnabás
Ifjúsági kcs., leányok: 1. Bán Petra, …5. Tömösközy Hanga, …16. Kádár Anna
Ifjúsági kcs., fiúk: 1. Gáspár Barnabás
Serdülő kcs., leányok: 3. Gál Boglárka
Férfiak, 30-35 éves kcs.: 1. Balogh Bence
Férfiak, 50-54 éves kcs.: 8. Bán Csaba
Mix-Váltó: 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Sinkó-Uribe Ábel, Bán Petra, Gáspár Barnabás).