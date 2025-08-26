augusztus 26., kedd

Újabb borsodi játékvezető az NB I-ben

Címkék#NB I#játékvezető#MTK Budapest

Ózdi fiatal játékvezető az NB I-ben. Zimmermann Márió az MTK-Paks mérkőzésen debütált.

A 31 éves ózdi születésű Zimmermann Márió a hétvégén debütált játékvezetőként az élvonalban, ugyanis az MTK Budapest–Paksi FC bajnoki mérkőzésen fújta a sípot. A fiatal bíróra rögtön komoly feladat hárult, hiszen a találkozón két alkalommal is tizenegyest kellett ítélnie, amihez egy alkalommal a VAR rendszer segítségére is szüksége volt. Zimmermann nem ismeretlen a hazai futballvilágban: az NB II-ben már 40 mérkőzést, míg az NB III-ban 58 összecsapást vezetett, mielőtt megkapta a lehetőséget az élvonalban való bemutatkozásra. Pályafutása ezzel új szintre lépett, és a jövőben akár többször is láthatjuk NB I-es mérkőzéseken dirigálni.

Zimmermann Márió
Zimmermann Márió első sípszava az élvonalban. Fotó: M4 Sport

Zimmermann Márió küldései a 2025/2026-os idényben:

2025. augusztus 24. – MTK Budapest–Paksi FC 2–3 (Játékvezető)

2025. augusztus 17. – DVSC–Nyíregyházi Spartacus FC 1–2 (VAR Operátor)

2025. augusztus 10. – Fehérvár FC–Aqvital FC Csákvár 0–0 (Játékvezető)

2025. augusztus 9. – Nyíregyházi Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–4 (VAR Operátor)

2025. augusztus 3. – Puskás Akadémia FC–Nyíregyházi Spartacus FC 3–2 (VAR Operátor)

2025. július 27. – Budafoki MTE–Szentlőrinc 1–1 (Játékvezető)

 

