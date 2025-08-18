augusztus 18., hétfő

Távozik a borsodi edző

Címkék#megyei foci#Mezőkövesd-Zsóry#Vígh Ferenc

Benyújtotta lemondását. Már nem Vígh Ferenc a Szombathelyi Haladás trénere.

Az NB III Északnyugati csoportjában a Szombathelyi Haladás négy forduló után csupán egy ponttal rendelkezik. A szombathelyieket vasárnap az ETO Akadémia verte 4-2-re, a meccs után Vígh Ferenc benyújtotta a lemondását, amit a vezetőség elfogadott. 

Vígh Ferenc
Vígh Ferenc lemondott vezetőedzői posztjáról. Fotó: Cseh Gábor

Vígh Ferenc nélkül folytatja tovább a Hali

A borsodi edző év elején érkezett a a dunántúli klubhoz és irányításával harcolta ki az előző idényben a bennmaradást. A miskolci születésű Vígh Ferenc 2010-ben kezdte edzői pályafutását. Több NB III-as együttest is irányított, így a Felsőtárkányt, a Cigándot, a Tiszafüredet, a Sajóbábonyt, az Egert. Bajnoki címet 2012-ben a Bükkábránnyal, 2013-ban a Felsőtárkánnyal, 2016-ban a német FSV Kölledával, 2018-ban az Egerrel, 2020-ban a Sajóbábonnyal, 2021-ben pedig a Mezőkövesd-Zsóry U19-es csapatával szerzett. Az UEFA A diplomáját 2019-ben szerezte meg.

 

 

