Csak bő két hónap múlva kezdenek, és ,,szerencséjük" lesz

Röplabda. Bővült a férfi élvonalbeli röplabda-bajnokság létszáma egy csapattal, de a pontvadászat csak a Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) döntése értelmében leghamarabb csak október 20-án kezdődhet. A bajnoki bronzérmes GreenPlan Vegyész RC-Kazincbarcika itthon kezd a Dunaújváros ellen – közölte az észak borsodi klub.

A Vegyész egyelőre nem teljes kerettel dolgozik - képünkön Árva Milán Fotó: VRCK

Ahogy arról is a VRCK Facebook-oldala írt egy nappal ezelőtt, hogy a Szerencsjáték Zrt. a Magyar Röplabda Szövetség kiemelt támogatója lett. Ennek értelmében a férfi bajnokság a 2025/26-os idényben a TippmixPro Férfi NBI Extraliga nevet viseli, és immáron 13 csapat alkotja a mezőnyt. Az újonc csapat a Szolnok lesz, amely néhány év kihagyás után tér vissza a legjobbak közé.