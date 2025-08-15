augusztus 15., péntek

Tizenhárom

3 órája

Csak bő két hónap múlva kezdenek, és ,,szerencséjük" lesz

Címkék#GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika#extraliga#röplabda

A Barcika tavaly a dobogón végzett. A Vegyész RC számára még messze az idei rajt.

Csak bő két hónap múlva kezdenek, és ,,szerencséjük" lesz

Fotó: VRCK

Röplabda. Bővült a férfi élvonalbeli röplabda-bajnokság létszáma egy csapattal, de a pontvadászat csak a Nemzetközi Röplabda Szövetség (FIVB) döntése értelmében leghamarabb csak október 20-án kezdődhet. A bajnoki bronzérmes GreenPlan Vegyész RC-Kazincbarcika itthon kezd a Dunaújváros ellen – közölte az észak borsodi klub. 

Vegyész
A Vegyész egyelőre nem teljes kerettel dolgozik - képünkön Árva Milán Fotó: VRCK

Ahogy arról is a VRCK Facebook-oldala írt egy nappal ezelőtt, hogy a Szerencsjáték Zrt. a Magyar Röplabda Szövetség kiemelt támogatója lett. Ennek értelmében a férfi bajnokság a 2025/26-os idényben a TippmixPro Férfi NBI Extraliga nevet viseli, és immáron 13 csapat alkotja a mezőnyt. Az újonc csapat a Szolnok lesz, amely néhány év kihagyás után tér vissza a legjobbak közé.

 

