36 perce
Együttműködés a DVTK-val? A sportigazgató nem erősítette meg
A szezonra készül a Barcika. A Vegyész RC megerősödött a holtidényben.
Röplabda. Hétfőn teljes létszámmal folytatta a felkészülést a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata. Az észak-borsodiak a legutóbbi bajnoki kiírást az előkelő harmadik helyen zárták a két nagycsapat, a bajnok MÁV Előre és a Fino Kaposvár mögött, míg a Magyar Kupában ezüstéremnek örülhettek. Toronyai Miklós vezetőedző csapata papíron erősödött, ugyanakkor a riválisok is ezen dolgoznak.
Vegyész RC: Két új feladó
A tavalyi keret magja megmaradt, így a csapakapitány Kiss Máté mellett a többi válogatott játékos, Cziczlavicz Dávid, Péter Benedek és Garan Bálint is aláírt. Péter Márton és Fecske Szabolcs szintén hosszabbítottak, míg Árva Milán két és fél, a válogatott Bibók Balázs pedig egy év után tér haza Kazincbarcikára. Hozzájuk csatlakozik a válogatottban augusztusban debütált kecskeméti feladó, Török Soma. Két légiósa lesz a csapatnak: az ütő Juan Lescay a legutóbbi idényben a DEAC pontgyárosa volt, míg a feladó Igor Gniecki Bibókkal játszott együtt Ausztriában.
– Lescayt négyesütőnek hoztuk, de ő Debrecenben inkább átlózott – emlékeztetett Toronyai Miklós vezetőedző. – Elég sok pontot szerzett, akárcsak a tavalyi légiósunk, Davi Pozzobon, és ő is mind a két poszton bevethető volt. Davi nagyon jól beilleszkedett, ha Lescay is megszokja a közeget, akkor ő is lehet ilyen fontos láncszem a részünkre. Átlóban most jól fogunk állni, hiszen Bibók és Árva is bizonyítottak már itt, utóbbi szintén több posztot el tud vinni. Feladók terén úgy alakult, hogy két új játékost igazoltunk erre a posztra. Törököt jól ismerem a korosztályos válogatottból, és bár nem tartozik a magasnak nevezhető játékosok közé, technikás és remekül védekezik. Gnieckiből amit eddig láttunk, biztató, látszik, hogy komoly képzést kapott. Tudja adni a nagyon gyors labdákat, most még egy kicsit lassabban kell játszani, de szerintem nem lesz gond.
Nehéz megmondani
A Vegyész augusztus első hetében kezdte a felkészülést, Vass Renátó másodedző dirigálta a munkát, Toronyai a múlt héten csatlakozott, amint véget ért a válogatottbeli időszak. Elárulta, mivel hat játékosa is ott volt a nemzeti csapatban, ezért már el tudnak kezdeni labdázni, de miután csak október 20-án startol az idény, csapatépítő programok is szerepelnek a felkészülési tervben.
– Nem kell kapkodnunk, bőségesen van időnk, ezért a csapatkohézióra is időt áldozunk – folytatta Toronyai. „A stábbal úgy döntöttünk, lesz sok felkészülési meccsünk is, hiszen meccsszituációkban lehet a legjobban fejlődni. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi keretünk erősebb, mint a tavalyi, viszont az ellenfelek sem tétlenkednek.
Valóban, hiszen a címvédő egyben tartotta a keretét, míg a rekordbajnok somogyiak hat légióssal vágnak neki a szezonnak. A Pénzügyőr idősebb Grózer Györgyöt nevezte ki vezetőedzőnek, elcsábította a Vegyész pontgyárosa mellett a MAFC-ét is, tehát Pozzobon és Raico Altunaga is náluk folytatja, és nem utolsó sorban leigazolta az edző kisebbik fiát, a német-magyar kettős állampolgár Tim Grózert.
– Nehéz megmondani, mire lehetünk jók, a Kecskemétről nem sok mindent hallottam eddig, de tudjuk, hogy a MAFC magyarokkal, például a válogatott feladóval, Keen Cameronnal, míg a DEAC egy bolgár ütővel erősített. Tavaly titkon a négy közé szerettünk volna kerülni, ami nagy bravúrral sikerült is, mi több, az egész szezonban stabilan teljesítő MAFC-ot le is győztük a bronzpárharcban. Erősített azonban a TFSE és a Miskolc is, őket sem szabad leírni – nyomatékosította Toronyai.
A Vegyész a harmadik számú nemzetközi kupasorozatban is elindul, ott azonban a másik magyar csapattal, a Fino Kaposvárral került össze, miután a Challenge Kupában nincs olyan szabály, hogy az azonos nemzetbéliek elkerüljék egymást az első körben. Toronyai is szeretett volna egy külföldi csapattal összefutni, de azért a párharcot nem adnák fel ilyen hamar. A továbbjutó a spanyol Valenciával fog találkozni decemberben és januárban.
Látnak potenciált
Egy ideje már pletykálják, hogy a VRCK együttműködési megállapodást írt alá a DVTK-val, azonban Tóth Milán sportigazgató ezt nem erősítette meg. Annyit hozzátette, hogy amennyiben ilyen fontos szerződést írnak alá bárkivel, arról természetesen azonnal informálják a közvéleményt és a szurkolókat. Elárulta, vannak új támogatóik, és örülnek, hogy a régebbi szponzorok továbbra is látnak potenciált a klubnál folyó szakmai munkában.
– Továbbra is a magyar, a kazincbarcikai kötődésű játékosok szerepeltetése a fő célunk, hiszen ez a magyar röplabdázás fejlődését segítheti. Ha Somát is ide vesszük, márpedig ide vehetjük, hiszen augusztustól hivatalosan is a mi játékosunk, akkor elmondhatjuk, hogy hat felnőtt válogatottunk van, továbbá két stábtagunk is tagja a nemzeti együttesnek. Egy évvel idősebbek, egy évvel tapasztaltabbak lettünk, így talán kijelenthető, hogy a csapat szeretne a négy közé kerülni a bajnokságban. A két évvel ezelőtti társasághoz képest sokat fejlődött a tavalyi, és ha ilyen odaadással dolgoznak tovább a játékosok, szép karrier várhat rájuk, akár Európában – fogalmazott Tóth.
A Vegyész kerete
- Feladók: Igor Gniecki, Török Soma.
- Átlók: Bibók Balázs, Árva Milán, Szilágyi Kristóf.
- Liberók: Kiss Máté, Fecske Szabolcs, Lévai Péter.
- Négyesütők: Péter Benedek, Péter Márton, Juan Lescay, Lukács Dániel (utánpótlásból felkerült).
- Centerek: Cziczlavicz Dávid, Garan Bálint, Melher Milán.
- Vezetőedző: Toronyai Miklós.
- Másodedző: Vass Renátó.
- Erőnléti edző: Dudás Tamás.
- Statisztikus: Lukács Patrik Attila.
- Masszőr: Vassné Székely Alexandra.