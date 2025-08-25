Együttműködés a DVTK-val? A sportigazgató nem erősítette meg

Röplabda. Hétfőn teljes létszámmal folytatta a felkészülést a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapata. Az észak-borsodiak a legutóbbi bajnoki kiírást az előkelő harmadik helyen zárták a két nagycsapat, a bajnok MÁV Előre és a Fino Kaposvár mögött, míg a Magyar Kupában ezüstéremnek örülhettek. Toronyai Miklós vezetőedző csapata papíron erősödött, ugyanakkor a riválisok is ezen dolgoznak.

Vegyész RC: Két új feladó

A tavalyi keret magja megmaradt, így a csapakapitány Kiss Máté mellett a többi válogatott játékos, Cziczlavicz Dávid, Péter Benedek és Garan Bálint is aláírt. Péter Márton és Fecske Szabolcs szintén hosszabbítottak, míg Árva Milán két és fél, a válogatott Bibók Balázs pedig egy év után tér haza Kazincbarcikára. Hozzájuk csatlakozik a válogatottban augusztusban debütált kecskeméti feladó, Török Soma. Két légiósa lesz a csapatnak: az ütő Juan Lescay a legutóbbi idényben a DEAC pontgyárosa volt, míg a feladó Igor Gniecki Bibókkal játszott együtt Ausztriában.

– Lescayt négyesütőnek hoztuk, de ő Debrecenben inkább átlózott – emlékeztetett Toronyai Miklós vezetőedző. – Elég sok pontot szerzett, akárcsak a tavalyi légiósunk, Davi Pozzobon, és ő is mind a két poszton bevethető volt. Davi nagyon jól beilleszkedett, ha Lescay is megszokja a közeget, akkor ő is lehet ilyen fontos láncszem a részünkre. Átlóban most jól fogunk állni, hiszen Bibók és Árva is bizonyítottak már itt, utóbbi szintén több posztot el tud vinni. Feladók terén úgy alakult, hogy két új játékost igazoltunk erre a posztra. Törököt jól ismerem a korosztályos válogatottból, és bár nem tartozik a magasnak nevezhető játékosok közé, technikás és remekül védekezik. Gnieckiből amit eddig láttunk, biztató, látszik, hogy komoly képzést kapott. Tudja adni a nagyon gyors labdákat, most még egy kicsit lassabban kell játszani, de szerintem nem lesz gond.

Nehéz megmondani

A Vegyész augusztus első hetében kezdte a felkészülést, Vass Renátó másodedző dirigálta a munkát, Toronyai a múlt héten csatlakozott, amint véget ért a válogatottbeli időszak. Elárulta, mivel hat játékosa is ott volt a nemzeti csapatban, ezért már el tudnak kezdeni labdázni, de miután csak október 20-án startol az idény, csapatépítő programok is szerepelnek a felkészülési tervben.