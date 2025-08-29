Nevelőegyesülete ellen lép(het) pályára a borsodi játékos

A labdarúgó fizz liga 6. fordulója már ma este elkezdődik. A listavezető Paksi FC az újonc, és 1 ponttal sereghajtó Kolorcity Kazincbarcika SC gárdáját fogadja a helyi stadionban. A találkozó egyik érdekessége, hogy a házigazdánál pályára léphet az a Vécsei Bálint, aki egyrészt Miskolcon született, viszont Barcikán kezdte pályafutását.

Vécsei Bálint jó teljesítményt nyújt Pakson Fotó: Czinege Melinda

– Kazincbarcikán kezdtem el focizni, ott lettem igazolt labdarúgó – kezdte a teol.hu-nak adott nyilatkozatát a futballista, aki 2008-ig focizott a vegyészvárosban. – A korosztályos csapattal a kiemelt bajnokságban, a legjobbak között játszottunk hétről hétre. Mondhatjuk, hogy jól alakult akkor is a karrierem, egy kifejezetten jó csapat tagja lehettem.



Vécsei Bálint: nekünk kell dominálni

Arra a felvetésre, hogy mégsem ez lesz az meccse a KBSC ellen, az alábbiakat válaszolta a 13-szoros válogatott játékos: ,,Ha jól emlékszem, 2011-ben a Budapest Honvéd második csapatával játszottunk már ellenük az NB II-ben. Az a mérkőzés 1–1-re végződő, amin én szereztem a kispestiek találatát. Nem most volt már, azóta megjártam Olaszországot, Svájcot és Japánt is, a mostani barcikai keretben pedig nincsen ismerős arc. Ettől még persze érdekes mérkőzés lesz, mégis csak a nevelőegyesületem ellen léphetek pályára, ráadásul Simon Miklós klubigazgató annak idején edzőm volt Kispesten."

Vécsei Bálint legutóbb, az MTK otthonában 3–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen csapata első találatát jegyezte, összességében 15 NB I-es gólnál tart. Azon kérdésre, hogy mire számít nevelőklubja ellen, ezt felelte 32 esztendős középpályás: ,,Ha csak a tabellára pillantunk, akkor nekünk ezt simán be kellene húzni, de sosem így állunk a meccsekhez. A vendégek mérkőzésről mérkőzésre biztosabban játszanak, vélhetően ellenünk nem nyíltnak majd ki, kivárásra játszanak. Nekünk kell dominálni és gólokat szerezni, amivel az elmúlt időszakban nem volt gondunk, Magabiztosan várjuk az összecsapást, bízunk abban, hogy győzelemmel tudunk válogatott szünetre menni. Ez egyben azt is jelentené, hogy a tabella éléről megyünk rövid pihenőre, ami lélektanilag fontos lenne."