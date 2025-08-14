augusztus 14., csütörtök

Lövésből lesz a gól

55 perce

Brutális! – több mint egy évtizede nem látott gólparádé a Borsod vármegyei I. osztályban

Címkék#Vármegyei I#megyei foci#labdarúgás

Három meccsen is 7 gól születtt. Gólzápor a vármegyei I. osztályban.

Az új szezon nyitányán igazi gólzápor volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztályban: az első fordulóban összesen 41 találat született, ami az elmúlt 13 év legmagasabb góltermése a rajtfordulón. 2012/2013-ban lőttek korábban a többet (akkor 44 gól), azóta egyetlen év sem produkált ennyit, most viszont 5,1 gólos átlaggal zárult a nyitány!  A 41 gól bizonyítja, hogy a mezőny csapatai kiéhezve várták a bajnokságot, és a folytatásban is hasonló gólözönre számíthatunk. Hajrá, megyei bajnokik!

Vármegyei I.
Dávid Ferenc szerezte a Vármegyei I. osztály első mesterhármasát a szezonban. Fotó: Mezőkeresztes Facebook

Vármegyei I. osztály: Az első mesterhármas

Egy ilyen gólarzenál mellett rengeteg játékos villantotta meg lövőformáját. Több labdarúgó is kétszer volt eredményes: említhetjük Varga Lászlót, Szurdok Dávidot, Sebők Balázst, Nyitrai Dávidot, Molnár Józsefet és Lekli Somát, ők mindannyian két gólt ütöttek. Sőt, egy igazi klasszikus is akadt: Dávid Ferenc már az első mérkőzésén mesterhármassal jelezte, hogy Pataki Roland ,,kiesésével" bejelentkezik a gólkirályi címért a Vármegyei I. osztályban, persze messze még a vége. Pataki Roland egyébként az utóbbi két szezonjában 28 góllal lett a megyei élvonal legeredményesebb játékosa, Dávid Ferenc 24 góllal követte őt a tavalyi bajnokságban.

Három meccsen is hétgólos csata bontakozott ki.

Vármegyei. I osztály 1. forduló eredményei:

Sátoraljaújhelyi TKSE – Tállya RSE 1–6 (0-2)
Edelény-Borsodszer – Parasznya SE 4–3  (3-0)
Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát – Szirmabesenyő 4–3 (4-2)
Mezőkeresztes VSE – BTE Felsőzsolca 4–2 (2-2)
Izsófalva SE – Sajóbábonyi VSE 3–2 (1-2)
BSK-Alsózsolca – Gesztely FC 1-3 (1-2)
Szerencs VSE – Emődi ÁIDSE 1-2 (0-1)
MVSC-Miskolc – Bánhorváti-Sajóvölgye 2–0 (0-0)

 

 

