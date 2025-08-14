Brutális! – több mint egy évtizede nem látott gólparádé a Borsod vármegyei I. osztályban

Az új szezon nyitányán igazi gólzápor volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei I. osztályban: az első fordulóban összesen 41 találat született, ami az elmúlt 13 év legmagasabb góltermése a rajtfordulón. 2012/2013-ban lőttek korábban a többet (akkor 44 gól), azóta egyetlen év sem produkált ennyit, most viszont 5,1 gólos átlaggal zárult a nyitány! A 41 gól bizonyítja, hogy a mezőny csapatai kiéhezve várták a bajnokságot, és a folytatásban is hasonló gólözönre számíthatunk. Hajrá, megyei bajnokik!

Dávid Ferenc szerezte a Vármegyei I. osztály első mesterhármasát a szezonban. Fotó: Mezőkeresztes Facebook

Vármegyei I. osztály: Az első mesterhármas

Egy ilyen gólarzenál mellett rengeteg játékos villantotta meg lövőformáját. Több labdarúgó is kétszer volt eredményes: említhetjük Varga Lászlót, Szurdok Dávidot, Sebők Balázst, Nyitrai Dávidot, Molnár Józsefet és Lekli Somát, ők mindannyian két gólt ütöttek. Sőt, egy igazi klasszikus is akadt: Dávid Ferenc már az első mérkőzésén mesterhármassal jelezte, hogy Pataki Roland ,,kiesésével" bejelentkezik a gólkirályi címért a Vármegyei I. osztályban, persze messze még a vége. Pataki Roland egyébként az utóbbi két szezonjában 28 góllal lett a megyei élvonal legeredményesebb játékosa, Dávid Ferenc 24 góllal követte őt a tavalyi bajnokságban.

Három meccsen is hétgólos csata bontakozott ki.