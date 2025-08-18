A szélvészgyors volt diósgyőri játékos Kanadából jelentkezett be

Azon több száz, egykoron Diósgyőrben megfordult labdarúgó közül jó páran külföldre kerültek, ott kezdtek új életet. Egy közülük Varga Sándor, aki a 90-es években érkezett az akkor Diósgyőri FC néven futó csapathoz. Az 1968. augusztus 1-jén Brassóban született szélső 1994 tavaszán került az akkor másodosztályban küzdő DFC-hez. Összesen 101 meccset vívott meg piros-fehér szerelésben, ebből 17 volt NB I-es az 1997/1998-as élvonalbeli pontvadászatban, és két találatot jegyzett (Intertotó Kupa mérkőzésen is pályára lépett).

Varga Sándor Torontóban Fotó: Varga Sándor facebook oldala

A szélvészgyors futballista a jobb oldalon ,,bolondította" az ellenfél labdarúgóit, s emiatt (is) abszolut közönség kedvencnek számított. A későbbiekben megfordult még a vármegyében Tiszaújvárosban, Bőcsön, és Mádon is. Nos, Varga Sándor mostanság már a tengerentúlról, Kanadából tesz közzé képeket a közösségi oldalán, a napokban Torontót, és Port Stanley-t (Ontario) mutatta be. Jó egészséget kívánunk az alábbi régi szurkolói rigmussal: ,,Varga Sanyi, Varga Sanyi gól, Sanyi gól, Sanyi gól...!"