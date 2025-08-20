augusztus 20., szerda

Baj van! Aki tud, segítsen a vármegyei edzőnek

Nehéz helyzetbe került a bokszedző. Barátai segítenének Váradi Gábornak.

Baj van! Aki tud, segítsen a vármegyei edzőnek

Nehéz helyzetbe került a miskolci bokszedző, a barátai, ismerősei szeretnének segíteni neki. Váradi Gábor, a miskolci Hell Fight Club ökölvívó trénerével kapcsolatban az alábbi felhívás jelent meg a közösségi oldalon:

Váradi Gábor
Váradi Gábor rehabilitációja közben.   Fotó: Facebook

Váradi Gábor nehéz helyzetbe került

 ,,Tisztelt Támogatók!Ezúton szeretnénk segítséget kérni volt bokszedzőnk és a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint, az Országos Roma Önkormányzat korábbi tagja, Váradi Gábor számára, aki jelenleg rendkívül nehéz élethelyzetbe került. Gábor súlyos stroke-ot szenvedett, melynek következtében megélhetése és rehabilitációja óriási terhet ró rá, ezt önerejéből jelenleg nem tudja fedezni. Gábor hosszú éveken át a közösségért dolgozott: edzőként számos fiatalnak segített, emellett aktívan támogatta a hátrányos helyzetű gyermekek, felnőtteket, és a közéletét. Kedves rokonok, barátok, ismerősök, most rajtunk a sor, hogy mellé álljunk ebben a nehéz időszakban. Ezért tisztelettel kérünk mindenkit, aki teheti, lehetőségeihez mérten járuljon hozzá Gábor felépüléséhez és mindennapi megélhetéséhez. Bármilyen összegű támogatás óriási segítséget jelent számára. Együtt reményt adhatunk, és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Gábor mielőbb visszanyerje egészségét és méltóságteljes életét. Előre is hálásan köszönjük mindenkinek a támogatást és a jókívánságokat! Köszönettel: Barátai és támogatói" 

 

