Gyulai Memorial

1 órája

Tóth Anna Kozák Lucát is megelőzte

A legjobb magyar időt futotta a DVTK atlétája. Tóth Anna a hatodik helyen végzett.

Tóth Anna Kozák Lucát is megelőzte

Tigyi József, és Tóth Anna

A 15. Gyulai István Memorial Atlétikai Nagydíj keddi esti programjában, a Nemzeti Atlétikai Központban került sor a női 100 méteres gátfutásra, ahol három magyar versenyző, köztük a DVTK atlétája, Tóth Anna is rajthoz állt. A versenyt a holland klasszis, Nadine Visser uralta, aki 12.43 másodperces idejével magabiztosan nyert. A magyar indulók közül Tóth Anna teljesített a legjobban: 12.94-gyel a hatodik helyen ért célba. Kozák Luca 13.00-val a nyolcadik, míg Répási Petra 13.43-mal a kilencedik helyen zárt.

Tóth Anna
Tóth Anna megelőzte Kozák Lucát a Gyulai Memorialon. Fotó: Atlétika.hu

 

