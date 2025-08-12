Gyulai Memorial
Tóth Anna Kozák Lucát is megelőzte
A legjobb magyar időt futotta a DVTK atlétája. Tóth Anna a hatodik helyen végzett.
Tigyi József, és Tóth Anna
A 15. Gyulai István Memorial Atlétikai Nagydíj keddi esti programjában, a Nemzeti Atlétikai Központban került sor a női 100 méteres gátfutásra, ahol három magyar versenyző, köztük a DVTK atlétája, Tóth Anna is rajthoz állt. A versenyt a holland klasszis, Nadine Visser uralta, aki 12.43 másodperces idejével magabiztosan nyert. A magyar indulók közül Tóth Anna teljesített a legjobban: 12.94-gyel a hatodik helyen ért célba. Kozák Luca 13.00-val a nyolcadik, míg Répási Petra 13.43-mal a kilencedik helyen zárt.
