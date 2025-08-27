Mit lehet erre mondani? Csak azt, hogy fantasztikus!

Szerdán hivatalossá vált, hogy Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban ott lesz az idei felnőtt atlétikai világbajnokságon, amelyet szeptember 13. és 21. között rendeznek meg Tokióban. A DVTK atlétája a 39. helyen végzett a kvalifikációs világranglistán, a Japánban sorra kerülő eseményre 40-en jutottak ki.

Tóth Anna Budapesten már versenyzett vébén Fotó: Török Attila

Tóth Anna: még Pekingben

Ebben a számban indul majd egy másik magyar is, Kozák Luca. Tóth Anna nem kis bravúrt hajtott végre, hiszen sorrendben már másodszor indulhat vb-n, az első világbajnoki indulása 2023-ban volt, Budapesten. A diósgyőriek versenyzője 2 éve 12,95 másodperces eredménnyel a 6. helyen végzett a futamában, így nem jutott az elődöntőbe. Tigyi József edző tanítványa Tokió előtt még részt vesz egy rangos viadalon, ugyanis szeptember 7-én indul a pekingi Gold Tour-versenyen.