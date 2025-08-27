augusztus 27., szerda

Mit lehet erre mondani? Csak azt, hogy fantasztikus!

Címkék#atlétika#tóth anna#DVTK

A jövő héten indulás Ázsiába. Tóth Anna rövidesen Tokióban versenyez.

Fotó: Fotó: Török Attila/Nemzeti Sport

Szerdán hivatalossá vált, hogy Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban ott lesz az idei felnőtt atlétikai világbajnokságon, amelyet szeptember 13. és 21. között rendeznek meg Tokióban. A DVTK atlétája a 39. helyen végzett a kvalifikációs világranglistán, a Japánban sorra kerülő eseményre 40-en jutottak ki. 

Tóth Anna
Tóth Anna Budapesten már versenyzett vébén Fotó: Török Attila

 Tóth Anna: még Pekingben

Ebben a számban indul majd egy másik magyar is, Kozák Luca. Tóth Anna nem kis bravúrt hajtott végre, hiszen sorrendben már másodszor indulhat vb-n, az első világbajnoki indulása 2023-ban volt, Budapesten. A diósgyőriek versenyzője 2 éve 12,95 másodperces eredménnyel a 6. helyen végzett a futamában, így nem jutott az elődöntőbe. Tigyi József edző tanítványa Tokió előtt még részt vesz egy rangos viadalon, ugyanis szeptember 7-én indul a pekingi Gold Tour-versenyen.

 

 

