Ez a terv a feljutó Tisza-parti gárdánál

A 2024/2025-ös idényben a férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoportjának bajnoka a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK együttese lett, amely ennek köszönhetően feljutott a másodosztálynak számító NB I/B Piros csoportba.

A tiszaújvárosi csapatot idén is Lekli József irányítja. Fotó: TTPKK

Tiszaújváros: változások a keretben

A Tisza-partiaknál több változás is történt a keretet illetően. A tiszaújvárosi nevelésű Mayer Ákos, aki hosszú évek óta az A csoportos Szeged gárdáját erősítette, visszatért a gárdához. Schmera Gergely a körmendi évek után tiszaújvárosi színekben fog szerepelni. Schmera az élvonalbeli szereplés mellett többszörös korosztályos válogatott volt, 2023-ban az U19-es vébékeretnek is tagja lehetett. Lucey Ciarán József, a fiatal irányító a Budafok csapatától érkezett Dél-Borsodba. Kozák Márton, a tapasztalt irányító-bedobó sok éven keresztül erősítette a MEAFC gárdáját, a miskolci együttessel Zöld csoportos bajnok, majd Piros csoportos játékos lett. Mészáros Ágoston Kaposvártól igazolt a Phoenixhez, aki A csoportos és Piros csoportos tapasztalatokkal is rendelkezik, az U18-as, 3×3-as válogatottban is szerepet vállalt. Ferenczi Lajos az utánpótlásból került fel a felnőttcsapatba.

Edzői szavak

A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK kosárlabda csapatát a következő idényben is Lekli József vezetőedző irányítja, akinek a másodedzője Vida Zoltán lesz, miként tavaly. Lekli József a felkészülésről, az átigazolásokról és célokról az alábbiakat fogalmazta meg:

– Augusztus 4-én kezdtük el a nyári felkészülést, hazai környezetben, a bajnokságot majd szeptember 26-án kezdjük – nyilatkozta Lekli József. – A felkészülési programunkban kilenc találkozó szerepel, az első edzőmérkőzésünket itthon játsszuk augusztus 22-én a Jászberény gárdája ellen. Pozitívnak értékelem, hogy a csapat erősödött az érkezőkkel, komplettebb keretünk van, mint a tavalyi évben. Sikerült azokat a játékosokat leigazolnunk, akiket első körben szerettünk volna. Szeretnénk egy nagyon jó szezont produkálni, ahol az a célunk, hogy a heti mérkőzésre koncentrálunk, mérkőzésről-mérkőzésre jobbak akarunk lenni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az edzéseken maximálisan odateszik magukat a srácok és meglátjuk ez mire lesz elég.