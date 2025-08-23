2 órája
A szombati borsodi El Classicot a vendégek hozták
Három mérkőzést rendeztek. A Tiszaladány Sárospatakra látogatott.
Szombaton kezdetét vette a labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoportjának küzdelmei. A Tiszaladány magabiztos győzelmet aratott.
Tiszaladány: győzelem a bajnoki rajton
Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 1. forduló
Taktaszada KSE – Taktaharkányi SE 0–2 (0–0)
Taktaszada, 100 néző. V.: Fercsák (Balázsi, Oláh).
Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Glonczi P.), Vadászi Előd I., Buri, Jónás, Tóth, Hisák, Vadászi Előd II., Vadászi J., Balogh, Lukács (Budai). Edző: Tóth János.
Taktaharkány: Lechner – Márton, Lakatos, Nagy, Horváth A., Szűcs, Vadász E. (Varga K.), Tóth (Demeter), Vadászi G. (Kádas), Horváth Cs. (Glonci E.), Horváth B. (Bokor). Edző: Becánics Zsolt István. G.: Vadász E., Lakatos M. Jók: Vadászi G., Buri, Balogh, ill. az egész csapat.
Tóth János: – Újonnan formálódó csapatunkat a mai meccsen a küzdőszelleméért dicséret illeti. Ami ma sajnos kevés volt, gratulálok a vendégeknek.
Becánics Zsolt: – A taktaközi El Classico-n jó bemutatkozás az új bajnokságban. Csapatunk sok sikert kíván a hazai csapatnak, hajrá Harkány!
Pálháza FC – Tokaj FC 1–4 (0–2)
Pálháza, 100 néző. V.: Hullár (Kalló, Tóth Zs.)
Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei, Suskó (Emri), Budai, Csizmár (Szakács), Kovács M., Bodnár, Buda (Kovács J.), Szemán, Kiss. Edző: Suskó László.
Tokaj: Oláh – Jaczkó (Gombos), Cseh, Tóth, Kovács, Pásztor, Bokor, Molnár, Juhász, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály.
Kiállítva: Bodnár ill. Juhász.
G.: Kovács ill. Pásztor (11-esből), Anda, Posta (2).
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Suskó László: – Az egész felkészülésünk komolytalansága és hozzáállása látszódott a mai mérkőzésen. Remélem, a játékosok tanulnak ebből a pofonból. Saját magunkat vertük meg, az első félidőben eldönthettük volna a meccset.
Mudri Mihály: – Gratulálok a csapatomnak, így tovább!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Sárospataki TC – Tiszaladány KSIE 0–5 (0–3)
Sárospatak, 100 néző. V.: Rajzinger (Szutorcsik, Tóth II.).
Sárospatak: Érháti – Papp L. (Zsiga), Sánta, Barna, Policska, Varga M., Pálházai (Dezső P.), Matisz, Tagai M., Tudja (Kerchner), Belicza. Csapatvezető: Kovács Gábor. Tiszaladány: Farkas L. – Fodor, Ónodi, Csillik (Bódi), Lakatos R., Minczér, Paczári (Tóth Gy.), Szükösdi, Szabó B., Juhász F., Szívós M. Edző: Liszkai Attila. G.: Szívós M. (4), Minczér. Jók: senki, ill. Szívós M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Kovács Gábor: – Ma sajnos semmi nem jött össze. Sok sikert a Ladánynak.
Liszkai Attila: – Egy szimpatikus csapat otthonában, megérdemelt győzelmet arattunk. Jó volt a játékvezetés, sok sikert a fiatal patakiaknak.
A Pácin SE – Kenézlő SE mérkőzést november 23-án rendezik.
,,Örülnek, hogy túlélték? Mit? Kössem be a cipőjüket? Kemény játék, mi ebből élünk"
,,Egy viszonylag sima első félidő után a másodikban a piszkos munkát kellett elvégezni, de ezt is megcsináltuk"