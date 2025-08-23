augusztus 23., szombat

Bence névnap

14°
+20
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Derbi

2 órája

A szombati borsodi El Classicot a vendégek hozták

Címkék#Tiszaladány KSIE#megyei foci#Sárospatak

Három mérkőzést rendeztek. A Tiszaladány Sárospatakra látogatott.

Szombaton kezdetét vette a labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoportjának küzdelmei. A Tiszaladány magabiztos győzelmet aratott.

Tiszaladány
A Tiszaladány ötször is a hálóba talált. Fotó: illusztráció

Tiszaladány: győzelem a bajnoki rajton

 

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 1. forduló

Taktaszada KSE  – Taktaharkányi SE 0–2 (0–0)
Taktaszada, 100 néző. V.: Fercsák (Balázsi, Oláh).
Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Glonczi P.), Vadászi Előd I., Buri, Jónás, Tóth, Hisák, Vadászi Előd II., Vadászi J., Balogh, Lukács (Budai). Edző: Tóth János. 

Taktaharkány: Lechner – Márton, Lakatos, Nagy, Horváth A., Szűcs, Vadász E. (Varga K.), Tóth (Demeter), Vadászi G. (Kádas), Horváth Cs. (Glonci E.), Horváth B. (Bokor). Edző: Becánics Zsolt István. G.: Vadász E., Lakatos M. Jók: Vadászi G., Buri, Balogh, ill. az egész csapat.
Tóth János: – Újonnan formálódó csapatunkat a mai meccsen a küzdőszelleméért dicséret illeti. Ami ma sajnos kevés volt, gratulálok a vendégeknek.
Becánics Zsolt: – A taktaközi El Classico-n jó bemutatkozás az új bajnokságban. Csapatunk sok sikert kíván a hazai csapatnak, hajrá Harkány!

Pálháza FC – Tokaj FC 1–4 (0–2)
Pálháza, 100 néző. V.: Hullár (Kalló, Tóth Zs.)
Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei, Suskó (Emri), Budai, Csizmár (Szakács), Kovács M., Bodnár, Buda (Kovács J.), Szemán, Kiss. Edző: Suskó László.
Tokaj: Oláh – Jaczkó (Gombos), Cseh, Tóth, Kovács, Pásztor, Bokor, Molnár, Juhász, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály.
Kiállítva: Bodnár ill. Juhász.
G.: Kovács ill. Pásztor (11-esből), Anda, Posta (2).
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Suskó László: – Az egész felkészülésünk komolytalansága és hozzáállása látszódott a mai mérkőzésen. Remélem, a játékosok tanulnak ebből a pofonból. Saját magunkat vertük meg, az első félidőben eldönthettük volna a meccset.
Mudri Mihály: – Gratulálok a csapatomnak, így tovább!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Sárospataki TC – Tiszaladány KSIE 0–5 (0–3)
Sárospatak, 100 néző. V.: Rajzinger (Szutorcsik, Tóth II.).
Sárospatak: Érháti – Papp L. (Zsiga), Sánta, Barna, Policska, Varga M., Pálházai (Dezső P.), Matisz, Tagai M., Tudja (Kerchner), Belicza. Csapatvezető: Kovács Gábor. Tiszaladány: Farkas L. – Fodor, Ónodi, Csillik (Bódi), Lakatos R., Minczér, Paczári (Tóth Gy.), Szükösdi, Szabó B., Juhász F., Szívós M. Edző: Liszkai Attila. G.: Szívós M. (4), Minczér. Jók: senki, ill. Szívós M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.
Kovács Gábor: – Ma sajnos semmi nem jött össze. Sok sikert a Ladánynak.
Liszkai Attila: – Egy szimpatikus csapat otthonában, megérdemelt győzelmet arattunk. Jó volt a játékvezetés, sok sikert a fiatal patakiaknak.

A Pácin SE  – Kenézlő SE mérkőzést november 23-án rendezik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu