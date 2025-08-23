A szombati borsodi El Classicot a vendégek hozták

Szombaton kezdetét vette a labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoportjának küzdelmei. A Tiszaladány magabiztos győzelmet aratott.

A Tiszaladány ötször is a hálóba talált. Fotó: illusztráció

Tiszaladány: győzelem a bajnoki rajton

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 1. forduló

Taktaszada KSE – Taktaharkányi SE 0–2 (0–0)

Taktaszada, 100 néző. V.: Fercsák (Balázsi, Oláh).

Taktaszada: Vadászi G. – Horváth L. (Glonczi P.), Vadászi Előd I., Buri, Jónás, Tóth, Hisák, Vadászi Előd II., Vadászi J., Balogh, Lukács (Budai). Edző: Tóth János.

Taktaharkány: Lechner – Márton, Lakatos, Nagy, Horváth A., Szűcs, Vadász E. (Varga K.), Tóth (Demeter), Vadászi G. (Kádas), Horváth Cs. (Glonci E.), Horváth B. (Bokor). Edző: Becánics Zsolt István. G.: Vadász E., Lakatos M. Jók: Vadászi G., Buri, Balogh, ill. az egész csapat.

Tóth János: – Újonnan formálódó csapatunkat a mai meccsen a küzdőszelleméért dicséret illeti. Ami ma sajnos kevés volt, gratulálok a vendégeknek.

Becánics Zsolt: – A taktaközi El Classico-n jó bemutatkozás az új bajnokságban. Csapatunk sok sikert kíván a hazai csapatnak, hajrá Harkány!

Pálháza FC – Tokaj FC 1–4 (0–2)

Pálháza, 100 néző. V.: Hullár (Kalló, Tóth Zs.)

Pálháza: Várhomoki – Solymosi, Erdei, Suskó (Emri), Budai, Csizmár (Szakács), Kovács M., Bodnár, Buda (Kovács J.), Szemán, Kiss. Edző: Suskó László.

Tokaj: Oláh – Jaczkó (Gombos), Cseh, Tóth, Kovács, Pásztor, Bokor, Molnár, Juhász, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály.

Kiállítva: Bodnár ill. Juhász.

G.: Kovács ill. Pásztor (11-esből), Anda, Posta (2).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Suskó László: – Az egész felkészülésünk komolytalansága és hozzáállása látszódott a mai mérkőzésen. Remélem, a játékosok tanulnak ebből a pofonból. Saját magunkat vertük meg, az első félidőben eldönthettük volna a meccset.

Mudri Mihály: – Gratulálok a csapatomnak, így tovább!

Sárospataki TC – Tiszaladány KSIE 0–5 (0–3)

Sárospatak, 100 néző. V.: Rajzinger (Szutorcsik, Tóth II.).

Sárospatak: Érháti – Papp L. (Zsiga), Sánta, Barna, Policska, Varga M., Pálházai (Dezső P.), Matisz, Tagai M., Tudja (Kerchner), Belicza. Csapatvezető: Kovács Gábor. Tiszaladány: Farkas L. – Fodor, Ónodi, Csillik (Bódi), Lakatos R., Minczér, Paczári (Tóth Gy.), Szükösdi, Szabó B., Juhász F., Szívós M. Edző: Liszkai Attila. G.: Szívós M. (4), Minczér. Jók: senki, ill. Szívós M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kovács Gábor: – Ma sajnos semmi nem jött össze. Sok sikert a Ladánynak.

Liszkai Attila: – Egy szimpatikus csapat otthonában, megérdemelt győzelmet arattunk. Jó volt a játékvezetés, sok sikert a fiatal patakiaknak.

A Pácin SE – Kenézlő SE mérkőzést november 23-án rendezik.