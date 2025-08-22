Füttyre indul a szenvedély – rajtol a vármegyei II. osztály

A hétvégén elrajtol a vármegyei II. osztály 2025/2026-os évadának küzdelemsorozata is. Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatósága a negyvenkét csapatot három csoportba sorolta be: Észak, Kelet és Közép csoport. Az Északi csoportba került a vármegyei III. osztály Északi csoportját megnyerő, Hódoscsépányi SE, illetve a második helyezett Laki KSE is. A csépányiak az első fordulóban nem lépnek pályára, mivel a MOL Magyar Kupa 2 fordulójában, szombaton fogadják a Salgótarjáni BTC együttesét. A harmadik új csapat a csoportban, RSE II. Encs gárdája, amely a Kelet csoportból került át. A Kelet csoportban szerepel ebben az évben is a Telkibánya, Karcsa és Tiszaladány. Utóbbi klub hiába nyerte meg az előző bajnokságot, nem adott be licenckérelmet a vármegyei I. osztályra, így ebben az idényben is a Kelet csoportban folytatja. A Közép csoportba került a vármegyei III. osztály Dél csoportjának bajnoka, a Köröm.

A Telkibánya otthon kezdi a bajnokságot. Fotó: Ráski Gergő

Telkibánya vasárnap rajtol

A vármegyei II. osztály csoportjainak csapatai:

Észak csoport: Boldva, Bőcs, Hernádnémeti, Hódoscsépány, Lak, Nagybarca, Onga, Rudabánya, RSE II. Encs, Sajószentpéter, Sajóvámos, Szendrő, Szikszó, Zubogy.

Kelet csoport: Erdőhorváti, Garadna, Gönc, Karcsa, Kenézlő, Mád, Pácin, Pálháza, Sárospatak, Taktaharkány, Taktaszada, Telkibánya, Tiszaladány, Tokaj.

Közép csoport: Bogács, Borsodivánka, Bükkábrány, Cserépfalu, Harsány, Hejőpapi, Kisgyőr, Köröm, Mályi, Nyékládháza, Ónod, Sajószöged, Tiszakeszi, Vatta.