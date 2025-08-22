augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

17°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Start

18 perce

Füttyre indul a szenvedély – rajtol a vármegyei II. osztály

Címkék#RSE II Encs#megyei foci#Telkibánya

Elindul a 2025/2026-os szezon a vármegyei II. osztályban. A Telkibánya továbbra is a Kelet csoportban szerepel.

Boon.hu

A hétvégén elrajtol a vármegyei II. osztály 2025/2026-os évadának küzdelemsorozata is. Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatósága a negyvenkét csapatot három csoportba sorolta be: Észak, Kelet és Közép csoport. Az Északi csoportba került a vármegyei III. osztály Északi csoportját megnyerő, Hódoscsépányi SE, illetve a második helyezett Laki KSE is. A csépányiak az első fordulóban nem lépnek pályára, mivel a MOL Magyar Kupa 2 fordulójában, szombaton fogadják a Salgótarjáni BTC együttesét. A harmadik új csapat a csoportban, RSE II. Encs gárdája, amely a Kelet csoportból került át. A Kelet csoportban szerepel ebben az évben is a Telkibánya, Karcsa és Tiszaladány. Utóbbi klub hiába nyerte meg az előző bajnokságot, nem adott be licenckérelmet a vármegyei I. osztályra, így ebben az idényben is a Kelet csoportban folytatja. A Közép csoportba került a vármegyei III. osztály Dél csoportjának bajnoka, a Köröm.

Telkibánya
A Telkibánya otthon kezdi a bajnokságot. Fotó: Ráski Gergő

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Telkibánya vasárnap rajtol

 

A vármegyei II. osztály csoportjainak csapatai:
Észak csoport: Boldva, Bőcs, Hernádnémeti, Hódoscsépány, Lak, Nagybarca, Onga, Rudabánya, RSE II. Encs, Sajószentpéter, Sajóvámos, Szendrő, Szikszó, Zubogy.
Kelet csoport: Erdőhorváti, Garadna, Gönc, Karcsa, Kenézlő, Mád, Pácin, Pálháza, Sárospatak, Taktaharkány, Taktaszada, Telkibánya, Tiszaladány, Tokaj.
Közép csoport: Bogács, Borsodivánka, Bükkábrány, Cserépfalu, Harsány, Hejőpapi, Kisgyőr, Köröm, Mályi, Nyékládháza, Ónod, Sajószöged, Tiszakeszi, Vatta.

Az 1. forduló menetrendje:

Augusztus 23., szombat:

Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 1. forduló: Boldva KSE  – Sajószentpéter. Boldva, 17.00. Laki KSE  – Szendrő VSSZK. Lak, 17.00. Zubogy KSE  – Onga SE. Zubogy, 17.00. Szikszó FC  – RSE II. Encs. Szikszó, 17.00. Hernádnémeti SE  – Sajóvámosi SK. Hernádnémeti, 17.00. Bőcs KSC  – Rudabányai BLC. Bőcs, 17.00. Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 1. forduló: Taktaszada KSE  – Taktaharkányi SE. Taktaszada, 17.00. Pálháza FC  – Tokaj FC. Pálháza, 17.00. Pácin SE  – Kenézlő SE. Pácin, 17.00. Sárospataki TC  – Tiszaladány KSIE. Sárospatak, 17.00. Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 1. forduló: Harsány SE  – Nyékládházi DE. Harsány, 17.00. Mályi FC  – Cserépfalu SC. Mályi, 17.00. Hejőpapi SE – Bükkábrányi SC. Hejőpapi, 17.00. 

Augusztus 24., vasárnap:

Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 1. forduló: Telkibánya  – Karcsa LSE. Telkibánya, 17.00. Garadna-Talentum SC  – Mádi FC. Garadna, 17.00. Gönc VSE  – Erdőhorváti SC. Gönc, 17.00. Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 1. forduló: Kisgyőr KSE  – Vatta FC. Kisgyőr, 17.00. Körömi SK  – SunPro Napenergia-Ónod FC. Köröm, 17.00. Borsodivánka SE  – Sajószöged KTK. Borsodivánka, 17.00.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu