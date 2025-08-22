18 perce
Füttyre indul a szenvedély – rajtol a vármegyei II. osztály
Elindul a 2025/2026-os szezon a vármegyei II. osztályban. A Telkibánya továbbra is a Kelet csoportban szerepel.
A hétvégén elrajtol a vármegyei II. osztály 2025/2026-os évadának küzdelemsorozata is. Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatósága a negyvenkét csapatot három csoportba sorolta be: Észak, Kelet és Közép csoport. Az Északi csoportba került a vármegyei III. osztály Északi csoportját megnyerő, Hódoscsépányi SE, illetve a második helyezett Laki KSE is. A csépányiak az első fordulóban nem lépnek pályára, mivel a MOL Magyar Kupa 2 fordulójában, szombaton fogadják a Salgótarjáni BTC együttesét. A harmadik új csapat a csoportban, RSE II. Encs gárdája, amely a Kelet csoportból került át. A Kelet csoportban szerepel ebben az évben is a Telkibánya, Karcsa és Tiszaladány. Utóbbi klub hiába nyerte meg az előző bajnokságot, nem adott be licenckérelmet a vármegyei I. osztályra, így ebben az idényben is a Kelet csoportban folytatja. A Közép csoportba került a vármegyei III. osztály Dél csoportjának bajnoka, a Köröm.
Telkibánya vasárnap rajtol
A vármegyei II. osztály csoportjainak csapatai:
Észak csoport: Boldva, Bőcs, Hernádnémeti, Hódoscsépány, Lak, Nagybarca, Onga, Rudabánya, RSE II. Encs, Sajószentpéter, Sajóvámos, Szendrő, Szikszó, Zubogy.
Kelet csoport: Erdőhorváti, Garadna, Gönc, Karcsa, Kenézlő, Mád, Pácin, Pálháza, Sárospatak, Taktaharkány, Taktaszada, Telkibánya, Tiszaladány, Tokaj.
Közép csoport: Bogács, Borsodivánka, Bükkábrány, Cserépfalu, Harsány, Hejőpapi, Kisgyőr, Köröm, Mályi, Nyékládháza, Ónod, Sajószöged, Tiszakeszi, Vatta.
Az 1. forduló menetrendje:
Augusztus 23., szombat:
Vármegyei II. osztály, Észak csoport, 1. forduló: Boldva KSE – Sajószentpéter. Boldva, 17.00. Laki KSE – Szendrő VSSZK. Lak, 17.00. Zubogy KSE – Onga SE. Zubogy, 17.00. Szikszó FC – RSE II. Encs. Szikszó, 17.00. Hernádnémeti SE – Sajóvámosi SK. Hernádnémeti, 17.00. Bőcs KSC – Rudabányai BLC. Bőcs, 17.00. Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 1. forduló: Taktaszada KSE – Taktaharkányi SE. Taktaszada, 17.00. Pálháza FC – Tokaj FC. Pálháza, 17.00. Pácin SE – Kenézlő SE. Pácin, 17.00. Sárospataki TC – Tiszaladány KSIE. Sárospatak, 17.00. Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 1. forduló: Harsány SE – Nyékládházi DE. Harsány, 17.00. Mályi FC – Cserépfalu SC. Mályi, 17.00. Hejőpapi SE – Bükkábrányi SC. Hejőpapi, 17.00.
Augusztus 24., vasárnap:
Vármegyei II. osztály, Kelet csoport, 1. forduló: Telkibánya – Karcsa LSE. Telkibánya, 17.00. Garadna-Talentum SC – Mádi FC. Garadna, 17.00. Gönc VSE – Erdőhorváti SC. Gönc, 17.00. Vármegyei II. osztály, Közép csoport, 1. forduló: Kisgyőr KSE – Vatta FC. Kisgyőr, 17.00. Körömi SK – SunPro Napenergia-Ónod FC. Köröm, 17.00. Borsodivánka SE – Sajószöged KTK. Borsodivánka, 17.00.