Ha nincs meg az orvosi, akkor nem lehet focizni

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei II. osztály Kelet csoportjában vasárnap is rendeztek mérkőzéseket az 1. fordulóban. Eredetileg három meccsre került volna sor, de a Telkibánya-Karcsa 90 perc elmaradt. Hogy ennek mi lesz a sorsa, majd a vármegyei igazgatóság eldönti. Az eredmények:

Telkibánya: vasárnap elmaradt a csata Fotó: Ráski Gergő

Garadna-Talentum SC – Mádi FC 2–2 (1–1)

Garadna, 90 néző. V.: Kalló (Fülöp, Tóth P.).

Garadna: Ujj – Fülöp N., Kádár M., Sabján (Gregó), Szabó M., Szakálos (Veres), Pecsenye, Molnár D. (Fajkó), Orosz, Csonka (Bujnóczki), Galyas. Edző: Berencsi László. Mád: Zsimala – Klenyár (Czentnár), Simon, Silling, Krajczár, Hajdu (Kovács A., Tóth L.), Ruszkai, Tóth J., Jakab D., Osváth, Vajóczki (Juhász). Edző: Kiss Dávid. G.: Kádár M. (2 – mindkettőt 11-esből), ill. Krajczár, Jakab D. Jók: Pecsenye, Szabó M., Ujj, Kádár M., ill. Tóth J., Osváth, Jakab D., Simon, Krajczár.

Berencsi László: – Nagyon szezon eleji forma. Az ellenfelünkkel ellentétben úgy gondolom, az eredmény reális. Akaratban erősödnünk kell, mert a párharcokban még többnyire nem mi győzedelmeskedtünk.

Kiss Dávid: – Szezon eleji forma, úgy érzem, itt hagytunk két pontot. Az első 30 percben le kellett volna zárnunk a mérkőzést, és a meccslabdát sem tudtuk a végén értékesíteni.

Gönc VSE – Erdőhorváti SC 4–0 (3–0)

Gönc, 100 néző. V.: Sohojda (Szutorcsik, Hullár).

Gönc: Holovnyák – Szentpéteri, Molnár M. (Fülöp), Batyi (Mátrai), Kiss N. (Ónodi), Molnár J. (Bodnár), Hankó A., Ondó, Hankó N., Konkoly, Molnár I. (Tahi). Edző: Spisák Róbert. Erdőhorváti: Czakó – Tóth L., Gáspár (Orosz J.), Mahalek, Orosz F., Horváth G., Kazsimér (Rontó), Orosz B., Farkas I. J., Pajger (Farkas II. J.), Fedor. Edző: Vojnár István. G.: Molnár M., Kiss N., Szentpéteri, Mátrai. Jók: az egész csapat, ill. Mahalek.

Spisák Róbert: – Fegyelmezetten, jól játszottunk, a taktikai feladatokat betartva, akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna.

Vojnár István: – Az első félidőben nagyon rosszul játszottunk. A másodikban hiába voltunk mezőnyfölényben, gólt nem tudtunk rúgni.

A Telkibánya – Karcsa LSE találkozó elmaradt, ugyanis a vendégeknek nem lett kész az orvosi igazolásuk, így nem tudtak volna pályára lépni. A mérkőzés további sorsa az MLSZ vármegyei igazgatóságán dől el.