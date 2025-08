Belevág Angliában a miskolci focista

Angliában is beindul az ,,élet" komolyabban a labdarúgás terén, és lehet szurkolni többek között a miskolci Szűcs Kornélnak is. Amint az ismert, a 2001-es születésű védő tavaly igazolt Kecskemétről a Szigetországba, a Plymouth Argyle együtteséhez, de a hátvédnek nem sikerült kiharcolnia a bennmaradást klubjával a másodosztályban, a Championshipben. A „zöldeknél” az előző évadban 36 mérkőzésen szereplő Szűcs tehát a harmadik vonalban (League One) játszik majd az új bajnokságban, ahol többek olyan ellenfeleik lesznek, mint a Bolton, a Reading, a Wigan, a Cardiff, vagy a Luton. A DVTK egykori futballistájára összesen 46 összecsapás vár az évadban, az első szombaton, 16 órától hazai pályán a Barnsley ellen.

Szűcs Kornél. Fotó: Graham Hunt/ProSportsImages

