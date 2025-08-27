Ők jutottak tovább: nekik még a Magyar Kupára is van esélyük + fotók

Szerdán kezdetét vette a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kupa 2025/2026-os sorozatának 1. fordulója. A nyitó körben az MVSC-Miskolc, a Tállya RSE, a Sajóbábonyi VSE erőnyerő volt. Az első fordulóban 12 mérkőzést rendeztek meg, egy összecsapás, a Hejőpapi – Emőd találkozó elmaradt, mert a Hejőpapi csapata létszámhiányra hivatkozva lemondta az összecsapást, így az Emőd mérkőzés nélkül jutott tovább. A Szirmabesenyő a Szikszó gárdáján kerekedett felül. A 2. fordulót szeptember 17-én, 16 órakor rendezik.

A Szirmabesenyő négy gólt vágott a második félidőben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Szirmabesenyő megfordítva nyerte meg a találkozót