Kupa

1 órája

Ők jutottak tovább: nekik még a Magyar Kupára is van esélyük + fotók

Elindult a megyei kupaüzem. A Szirmabesenyő Szikszón lépett pályára.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Szerdán kezdetét vette a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kupa 2025/2026-os sorozatának 1. fordulója. A nyitó körben az MVSC-Miskolc, a Tállya RSE, a Sajóbábonyi VSE erőnyerő volt. Az első fordulóban 12 mérkőzést rendeztek meg, egy összecsapás, a Hejőpapi – Emőd találkozó elmaradt, mert a Hejőpapi csapata létszámhiányra hivatkozva lemondta az összecsapást, így az Emőd mérkőzés nélkül jutott tovább. A Szirmabesenyő a Szikszó gárdáján kerekedett felül. A 2. fordulót szeptember 17-én, 16 órakor rendezik. 

Szirmabesenyő
A Szirmabesenyő négy gólt vágott a második félidőben. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Szirmabesenyő megfordítva nyerte meg a találkozót

Szikszó - Szirmabesenyő focimeccs

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

Íme az eredmények:
A B.-A.-Z. Vármegyei Kupa, 1. forduló

Bükkszentkereszt SK – Bőcs KSC 0– 3 (0– 0) 
Gólszerző: Hajdú Á, Irhás E., Szabó I.
Továbbjutott: Bőcs KSC.

Hangony-Fenyvesalja TC – Izsófalva SE 0–10 (0–5)
Gólszerző: Vermes (3), Lakatos (2), Sipos, Márián, Musa, Rézműves, Szegedi.
Továbbjutott: Izsófalva SE.

Bükkábrányi SC – BSK-Alsózsolca 1– 10 (1–3)
Gólszerző: Gulya (11-esből) ill. Jecs (4), Titkó (3), Lippai Á., Herczeg, Jakab.
Továbbjutott: BSK-Alsózsolca.

Hódoscsépányi SE – Parasznya SE 0–2 (0–0)
Gólszerző: Roha, Pataki.
Továbbjutott: Parasznya SE.

Kenézlő SE – Sátoraljaújhelyi TKSE 1–6 (0–3)
Gólszerző: Pápai ill. Dienes T. (3 – egyet 11-esből), Vojtovics (2), Milik.
Továbbjutott: Sátoraljaújhelyi TKSE.

Kisgyőr KSE – BTE Felsőzsolca 0–15 (0–5)
Gólszerző: Varga (5 – egyet 11-esből), Agárdy (2), Veréb (2), Zilahy (2), Csordás-Gurbán, Lakatos, Harsányi, Balogh.
Továbbjutott: BTE Felsőzsolca.

Laki KSE – Edelény-Borsodszer  0–1 (0–0)
Gólszerző: Hegedűs.
Továbbjutott: Edelény-Borsodszer.

Mályi FC – Gesztely FC 1–4 (0–1)
Gólszerző: Miklós ill. Rák (2), Gulyás, Demkó.
Továbbjutott: Gesztely FC.

Nyékládházi DE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát 1–9 (1– 6)
Gólszerző: Zurai ill. Pocsai (2), Sipos J., Lovász, Bak, Fülöp, Balogh – 11-esből, Új-Nagy, Erdélyi.

Kiállítva: Tóth R. (Mezőcsát).
Továbbjutott: Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát.

Sajóvámosi SKE – Szerencs VSE 3–0 (2–0)
Gólszerző: Márton (2), Gnándt.
Továbbjutott: Sajóvámosi SKE.

Szikszó FC – Szirmabesenyő  1–4   (1–0)
Gólszerző: Bodnár, ill. Leskó (11-esből), Nagy, Tamás B., Péter I.
Továbbjutott: Szirmabesenyő.

Mádi FC – Mezőkeresztes VSE 2–9 (0–4) 
Gólszerző: Juhász, Silling (11-esből) ill. Dávid F. (3 – egyet 11-esből), Barta (3), Rozgonyi, Dorogi, Varga (11-esből).
Továbbjutott: Mezőkeresztes VSE.

 

 

 

