1 órája
,,Rosszul viselem, ha így megfenyegetik az egész csapatunkat, hogy ha majd megyünk, akkor lesz ,,hadd el hadd", pedig mi csak játszottunk" - képekkel
Szombati nagyüzem a vármegyei élvonalban. A Szirmabesenyő csapatának nem termett pont.
Fotó: Fotó: Vajda János
Labdarúgás. A vármegyei I. osztály 4. fordulójának mérkőzéseit rendezték meg szombaton. A csapatok közül ötnek sikerült hazai pályán győznie. A Szirmabesenyő saját pályáján veszített, bár azt hozzá kell tenni, hogy György Gábor edző csapatának két piros lapot is kiosztott a játékvezető. A piros kártya a Sátoraljaújhely edelényi vendégszereplésén is előkerült.
Bánhorváti-Sajóvölgye – Parasznya SE 1–3 (1–1)
Bánhorváti, 100 néző. V.: Porcs (Skarupa, Kasuba).
Bánhorváti: Elek – Filkóházi (Pipoly, 61.), Kazvinszki (Ferkel, 33.), Pogonyi, Iski, Dostál, Sziklai, Gáti, Lévai, Oláh, Zimányi Á. Edző: Koleszár György.
Parasznya: Kosztyu – Major, Aggod Á., Vislohuzov, Sramkó, Lekli (Czékus, 84.), Keményffy (Palkó, 89.), Kovács Cs., Orosz, Roha, Tóth L. Edző: Konczvald István.
Gólszerző: Filkóházi (35. – 11-esből), ill. Lekli (44., 60. – 11-esből), Keményffy (77.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
Koleszár György: – Egy sporival jobb volt az ellenfél.
Konczvald István: – Ami az előző mérkőzéseken hiányzott, azt most hozzá tudtuk tenni a játékunkhoz, és bátran magabiztosan, jó játékkal nyertük meg a mérkőzést. További sikereket a jó erőkből álló Bánhorváti-Sajóvölgyének!
BSK-Alsózsolca – Szerencs VSE 4–3 (3–0)
Alsózsolca, 100 néző. V.: Séra (Lajkó, Solymosi).
Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Vróbel, Jecs, Üveges, Urbán (Nagy Z., 53.), Bóna, Herczeg, Dunai (Makónyi, 75.), Lippai, Titkó G. Edző: Varacskai István.
Szerencs: Tóth Milán – Berta, Jáger (Buri, 83.), Spéder (Szabó Zs., 75.), Ternyik, Kramcsák, Plavuscsák (Lukács, 75.), Godzsák, Timár, Palágyi, Tóth Marcell. Edző: Uray Attila.
Gólszerző: Titkó G. (1.), Dunai (32.), Bóna (44.), Üveges (49.), ill. Plavuscsák (51.), Jáger (75.), Ternyik (80.). Jók: Lippai, Üveges, Bóna, Lövey, ill. senki.
Varacskai István: – Két ellentétes félidő után örülhetünk a 3 pontnak. A második félidőre fejben szétestünk, kapkodóvá vált a játékunk, aminek köszönhetően izgulnunk kellett a mérkőzés végéig.
Uray Attila: – Gratulálok az Alsózsolcának. Nagyon gyámoltanul kezdtünk, több nagy gólhelyzetet hagytunk ki, mind a két félidőben. Mentalitásban nagyon sokat kell változnunk, ha nem csak szimpatikus vesztesek akarunk maradni.
Gesztely FC – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát 3–0 (2–0)
Gesztely, 150 néző. V.: Kujbus (Tóth I., T., Tóth P.).
Gesztely: Szegő – Tucsa, Sebestyén, Kollár M., Molnár M. (Zanócz, 79.), Gulyás (Ronyecz, 92.), Kundrák, Szajky (Rák, 64.), Kovács B., Horváth S. (Nagy A., 67.), Demkó (Bíró, 88.). Vezetőedző: Jordán András.
Mezőcsát: Farkas M. (Kupcsik, 46.) – Lénárt P., Tóth M. (Fülöp, 62.), Juhász (Lovász L., 62.), Erdélyi (Balogh A., 82.), Kalocsai, Sipos, Lovász B., Új-Nagy (Molnár A., 62.), Bak (Pocsai, 78.), Sipos Z. Edző: Szombati Krisztián.
Gólszerző: Kollár (13.), Kovács B. (33.), Demkó (57.). Jók: az egész csapat, ill. Kupcsik.
Jordán András: – Azt kértem a csapattól, hogy minden mérkőzés után egymás szemébe tudjunk nézni! A mai napon még a kalapomat is meg kell emeljem a csapat előtt.
Szombati Krisztián: – Egy indulatokkal teli mérkőzésen, a hazai csapat jobban akart, így nem születhetett más eredmény.
Edelény-Borsodszer – Sátoraljaújhelyi TKSE 8–0 (6–0)
Edelény, 200 néző. V.: Bodnár (Sántha, Zádori).
Edelény: Galambvári – Juhász, Mészáros (Pataki, 58.), Szurdok, Fábián B., Berta, Hegedűs Cs. (Nadanicsek P., 46.), Mészáros Z., Sipos P. (Koós, 58.), Kakukk, Papp M. (Marczis, 46.). Vezetőedző: Sándor Zsolt.
Sátoraljaújhely: Dienes L. – Czipf P., Barta, Kovács D. (Dimov, 62.), Vojtovics, Czipf V., Lukács B., Hunyadi (Besztercei, 62.), Milik, Dienes T., Balogh B. (Farkas A., 62.). Edző: Nagy Zsolt Csaba.
Gólszerző: Sipos (16., 28., 43.), Szurdok (45., 48., 52.), Mészáros Z. (14.), Fábián B. (38.). Kiállítva: Nagy Zs. Cs. (30.), Dienes T. (35.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Sándor Zsolt: – Jól kezdtünk, jól játszottunk, nem hiányzott az a felesleges balhézás. Rosszul viselem, ha így megfenyegetik az egész csapatunkat, hogy ha majd megyünk, akkor lesz ,,hadd el hadd", pedig mi csak játszottunk. Érthetetlen, és inkorrekt velünk szemben.
Nagy Zsolt Csaba: – Sajnos, a mai napon nem a mérkőzéssel foglalkoztunk, hanem a játékvezetéssel. Ez megbosszulta magát. Minden elismerésem az ellenfélnek, míg egy játékvezetői hármas ilyen mértékben bele tud nyúlni a mérkőzésbe, addig ,,no comment".
Emődi ÁIDSE – Izsófalva SE 2–1 (1–0)
Emőd, 200 néző. V.: Csikai (Sántha, Kiss B.).
Emőd: Giák – Kósa (Nagy P., 58.), Czető, Varga B. (Bűdi, 76.), Eperjesi G., Turcsik, Dudás, Vajda Á. (Ádám L., 84.), Lőrincz P., Stumpf (Proczner, 76.), Csendom. Edző: Vámosi Csaba.
Izsófalva: Rézműves E. – Rézműves J., Járdánházy, Fehér, Musa, Lakatos R., Sipos (Nadanicsek, 51.), Csorba, Sebők, Filkóházi Zs., Dányi. Edző: Barnóczky Attila.
Gólszerző: Stumpf (28.), Eperjesi G. (56.), ill. Csorba (71.).
Jók: Lőrincz P., Stumpf, Vajda, Turcsik, ill. az egész csapat.
Vámosi Csaba: – Az első félidő első felében lassan fociztunk. Az ivószünet után érkeztünk meg a mérkőzésbe. A második félidőben 2-0-nál kihagytunk egy ziccert, akkor 3-0, és eldőlt. Jó, és határozott játékvezetés. Megyünk tovább az elkezdett úton, igazi csapatként.
Barnóczky Attila: – Nem vallott szégyent a csapat a bajnokesélyes Emőd ellen. Az első félidőben elmaradt nekünk egy 11-es, úgy érzem, a végén lehetőségünk volt az egyenlítésre. Botrányos játékvezetői hármas.
Szirmabesenyő – Mezőkeresztes VSE 0–3 (0–2)
Szirmabesenyő, 100 néző. V.: Ivancsó (Varga I. Z., Balázsi).
Szirmabesenyő: Asztalos G. – Nagy D. (Figeczki, 48.), Leskó, Tamás B. (Horváth Zs., 58.), Péter I. (Mlinárcsik, 78.), Mészáros B. (Simon, 71.), Rem, Nyíri (Eperjesi Á., 71.), Bortnyák, Sóskuti, Leczó (Peknyó, 85.). Edző: György Gábor.
Mezőkeresztes: Kertész V. – Dorogi, Varga M. (Varga Z., 70.), Fekete M., Tóth D., Dávid F., Barta, Ludvig, Sebestyén, Nagy Z., Rozgonyi. Edző: Kertész Péter.
Gólszerző: Dávid F. (11.), Tóth D. (23.), Barta (69.). Kiállítva: Leskó (37.), Sóskuti (68.). Jók: senki, ill. az egész csapat.
György Gábor: – Sajnos, a mai napon magunkat vertük meg, ebben némi külső-belső ,,segítséget" is kaptunk.
Kertész Péter: – Hozzáállásból ma jelesre vizsgáztunk. Jól focizva, sok helyzetet kidolgozva, megérdemelt a győzelem.
Tállya RSE – MVSC-Miskolc 1–2 (1–2)
Tállya, 100 néző. V.: Majoros (Farkas, Hankó).
Tállya: Tarr – Nyitrai, Horváth B. (Budai, 54.), Török, Holló, Fazekas, Ujvári, Varga A., Molnár J. (Koc, 76.), Tőkés (Kontra, 46.), Varga M. Edző: Martis Ferenc.
MVSC: Sándor K. – Lőrincz, Kurucz, Bánk (Veres, 60.), Bakos (Szőke, 87.), Kele (Janovicz, 92.), Kovács F. (Kiss P., 60.), Blaskó, Gönczi, Sebestyén (Bedő, 81.), Csávás. Edző: Kurucz Gábor.
Gólszerző: Molnár J. (3.), ill. Gönczi (9.), Sebestyén (39.). Jók: Ujvári, Török, ill. az egész csapat.
Martis Ferenc: – Az első 30 percben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, amit nem tettünk meg. A második félidőben már hiába küzdöttünk, nem tudtunk kiegyenlíteni, így nem maradt más hátra, mint gratulálni a Vasútnak.
Kurucz Gábor: – Nehéz kezdés, de 25-30 perc után folyamatosan jöttünk bele a mérkőzlésbe, itt már a játékunk rendben volt. A csapat ma is nagyot küzdött, úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok mindkét csapatnak!
Sajóbábonyi VSE – BTE Felsőzsolca 2–0 (1–0)
Sajóbábony, 150 néző. V.: Belicza (Géresi, Granoviter).
SVSE: Gergely R. – Bucsák (Csattos, 82.), Bodnár D., Németh D., Németh B., Titkó B., Tóth I., Filetóth (Szemere, 53.), Kovács P., Tóth T. (Madarász, 87.), Sebők (Nagy D., 82.). Edző: Tóth Tibor.
BTE Felsőzsolca: Kupai – Kiss Zs. (Balog, 82.), Balogh D., Veréb, Agárdy, Harsányi, Varga L., Lakatos (Csordás-Gurbán, 46.), Molnár D., Glódi, Nagy M. (Király, 5., Lippai, 54.). Edző: Gulyás Dénes.
Gólszerző: Sebők (36.), Bucsák (69.). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Tóth Tibor: – Ezért is három pontot adnak. Gólarányt kellett volna javítanunk, kiváló játékvezetés mellett. Jobbulást kívánok az ellenfél játékosának.
Gulyás Dénes: – Gratulálok a Sajóbábony csapatának! Jobbulást kívánok Nagy Márk játékosomnak!
Labdarúgás vármegyei I. osztály, 4. forduló: Szirmabesenyő-Mezőkeresztes VSEFotók: Vajda János