,,Rosszul viselem, ha így megfenyegetik az egész csapatunkat, hogy ha majd megyünk, akkor lesz ,,hadd el hadd", pedig mi csak játszottunk" - képekkel

Labdarúgás. A vármegyei I. osztály 4. fordulójának mérkőzéseit rendezték meg szombaton. A csapatok közül ötnek sikerült hazai pályán győznie. A Szirmabesenyő saját pályáján veszített, bár azt hozzá kell tenni, hogy György Gábor edző csapatának két piros lapot is kiosztott a játékvezető. A piros kártya a Sátoraljaújhely edelényi vendégszereplésén is előkerült.

A Szirmabesenyő - Mezőkeresztes mérkőzésen vendég győzelem született Fotó: Vajda János

Bánhorváti-Sajóvölgye – Parasznya SE 1–3 (1–1)

Bánhorváti, 100 néző. V.: Porcs (Skarupa, Kasuba).

Bánhorváti: Elek – Filkóházi (Pipoly, 61.), Kazvinszki (Ferkel, 33.), Pogonyi, Iski, Dostál, Sziklai, Gáti, Lévai, Oláh, Zimányi Á. Edző: Koleszár György.

Parasznya: Kosztyu – Major, Aggod Á., Vislohuzov, Sramkó, Lekli (Czékus, 84.), Keményffy (Palkó, 89.), Kovács Cs., Orosz, Roha, Tóth L. Edző: Konczvald István.

Gólszerző: Filkóházi (35. – 11-esből), ill. Lekli (44., 60. – 11-esből), Keményffy (77.). Jók: senki, ill. az egész csapat.

Koleszár György: – Egy sporival jobb volt az ellenfél.

Konczvald István: – Ami az előző mérkőzéseken hiányzott, azt most hozzá tudtuk tenni a játékunkhoz, és bátran magabiztosan, jó játékkal nyertük meg a mérkőzést. További sikereket a jó erőkből álló Bánhorváti-Sajóvölgyének!

BSK-Alsózsolca – Szerencs VSE 4–3 (3–0)

Alsózsolca, 100 néző. V.: Séra (Lajkó, Solymosi).

Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Vróbel, Jecs, Üveges, Urbán (Nagy Z., 53.), Bóna, Herczeg, Dunai (Makónyi, 75.), Lippai, Titkó G. Edző: Varacskai István.

Szerencs: Tóth Milán – Berta, Jáger (Buri, 83.), Spéder (Szabó Zs., 75.), Ternyik, Kramcsák, Plavuscsák (Lukács, 75.), Godzsák, Timár, Palágyi, Tóth Marcell. Edző: Uray Attila.

Gólszerző: Titkó G. (1.), Dunai (32.), Bóna (44.), Üveges (49.), ill. Plavuscsák (51.), Jáger (75.), Ternyik (80.). Jók: Lippai, Üveges, Bóna, Lövey, ill. senki.

Varacskai István: – Két ellentétes félidő után örülhetünk a 3 pontnak. A második félidőre fejben szétestünk, kapkodóvá vált a játékunk, aminek köszönhetően izgulnunk kellett a mérkőzés végéig.

Uray Attila: – Gratulálok az Alsózsolcának. Nagyon gyámoltanul kezdtünk, több nagy gólhelyzetet hagytunk ki, mind a két félidőben. Mentalitásban nagyon sokat kell változnunk, ha nem csak szimpatikus vesztesek akarunk maradni.