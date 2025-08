„A sport egészségmegőrző hatása mellett az önbizalmukat is erősíti a csapathoz való tartozás”– Idegenben játszhatott a Szimbiózis FC

A Szimbiózis Alapítvány egy miskolci központú nonprofit szervezet, amely főként értelmileg sérült és autizmussal élők társadalmi integrációját támogatja. A szervezet keretein belül működő Szimbiózis FC egy olyan különleges futballcsapat, ahol a sport nem csupán mozgás, hanem eszköz az önbizalom építésére, a közösségi élmények megélésére és a társadalmi elfogadás elősegítésére. A csapat tagjai nemcsak edzenek, hanem egyre gyakrabban lépnek pályára idegenben is, bátran és lelkesen. Legutóbb egy barátságos mérkőzésen vettek részt Felsőzsolcán.

A Szimbiózis FC számára hatalmas élmény idegenben játszani. Fotó: Kálmán Attila

Vendégszerepelt a Szimbiózis FC, otthon érezték magukat

Lengyel Laura, a Baráthegyi Sportegyesület vezetője és a Szimbiózis FC edzője mesélt arról, miért is nagy dolog ez a csapatnak.

– Több mint 2 éve kezdtük el a közös munkát a Szimbiózis alapítványon belül. Megalapítottuk a Baráthegyi Sportegyesületet, a csapatban már 16 fő focizik. Ők fogyatékkal élő fiatalok, akiknek az alapítvány biztosít munkát, megélhetést , többüknek lakhatást is. Az edzéseket heti rendszerességgel tartjuk a majorság területén kialakított pályánkon. A sport egészségmegőrző hatása mellett az önbizalmukat is erősíti a csapathoz való tartozás.- meséli Lengyel Laura , a sportegyesület vezetője és a csapat edzője. – Legutóbbi alkalommal a BTE Felsőzsolca U15 csapat edzője , Rácz Imre keresett meg ,hogy játszhatnánk egy barátságos mérkőzést, mely felkérésre boldogan igent mondtam. Minden meccs egy nagy ugrás, fejlődési pont a fiatalok számára. A szombati mérkőzés egy remekül sikerült találkozó lett, ahol a meccs izgalmain kívül, nyitottsággal, szeretettel és sok meglepetéssel fogadtak bennünket, a BTE Felsőzsolca U15 csapat tagjai, a szülők és a klub, melyet ezúton is köszönünk!

Rácz Imre, a Felsőzsolca U15-ös csapatának edzője is megszólalt, és elárulta, hogy miként vetődött fel a mérkőzés gondolata.

– Laurát egy edzői tanfolyamon ismertem meg, sokat beszélgettünk a képzés alatt, és már akkor is elmondta, hogy a Szimbiózis Alapítványnál tevékenykedik, segíti a srácok mindennapjait és egy szuper csapatot szeretne a srácokból összehozni, ami azóta már kiderült sikerült is neki.

Csapata csupaszív játékosokból áll, akiknek a foci, a játék öröme, az utazás idegenbe mindennél többet ér - vélekedett a Felsőzsolca U15-ös csapatának edzője. – Arra gondoltam, hogy meghívom a csapatát egy mérkőzésre Felsőzsolcára. Jelenlegi klubom, ahol most edzősködöm és Lauráék is nagy örömmel igent mondtak. A mérkőzést nagyon élvezte mindkét csapat, és edzői szemmel csak azt mondhatom, hogy Lau nagyon jó úton halad csapatával, amihez külön gratulálok neki. Ezúton kérek mindenkit, aki csak tudja, támogassa a Szimbiózis Alapítványt, mert megérdemlik.